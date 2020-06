El vestuario del Celta sonríe con el retorno de Nolito

Ya lo contábamos en verano pero no pudo ser. No sería por falta de ganas de Nolito de retornar al Celta, ni de ganas de sus compañeros y amigos de poder contar con un jugador tan desequilibrante. La famosa Operación Retorno del Celta tenía o contenía una cláusula que el vestuario esperaba que pudiese culminar tamaña maniobra: la Cláusula Nolito. Tanto Iago Aspas como otros jugadores ponderaban la baja de Maxi Gómez, y veían importante al andaluz para aportar desequilibrio por banda. Se pensaba que era, por aquel entonces, como la guinda del pastel; era la pieza que faltaba en el engranaje y que encajaba a la perfección. Experimentado, buen compañero, con ganas de venir y ambicioso. Además del clásico veraniego de las llamadas de Iago Aspas, durante la pretemporada, muchos jugadores no tuvieron reparos en mojarse públicamente por la vuelta de Manuel Agudo Nolito. Algo que no es habitual en algunos de esos jugadores. Es decir, que no lo hacen por cualquiera.

Escribíamos en agosto en el artículo La Operación Retorno y la Cláusula Nolito lo siguiente: “La Cláusula Nolito llevó a los jugadores a mojarse públicamente por el de Sanlúcar. Algo que no es habitual, pero que tiene una razón de ser. Aspas, Mallo, Denis u otros jugadores no quieren a Nolito por lo gracioso que es o por lo buen compañero que es o el buen rollo que genera en el grupo. Lo quieren porque son conscientes que el equipo necesita profundidad por banda, un extremo que encare en el uno contra uno, que permita a Denis jugar por dentro y no en banda y, sobre todo, un extremo que tenga gol. Iago Aspas, que tiene un director deportivo dentro de su cabeza, lo sabe y lo expresó pública y abiertamente: “Esperemos que haya acuerdo y que Nolito esté pronto aquí”.

En ese verano de movimientos y fichajes top, el vestuario también forzó la máquina aunque no diese resultados al final. Hugo Mallo dijo que “agradeceríamos la vuelta de un compañero como Nolito”. Uno de los jugadores llamados a marcar las diferencias y que apostó por el Celta, Denis Suárez también se mojaba: “Si llega Nolito vamos a tener uno de los mejores ataques de la Liga". Ahí no se quedó la cosa porque Brais Méndez decía que “Nolito es un extraordinario jugador, conoce el club, el vestuario y además tiene una grandísima relación con Iago”. E incluso David Costas también teorizaba al respecto aseverando que “Nolito nos daría un plus, ya que es un jugador que marca diferencias".

Ahora Nolito regresa para afrontar 9 finales y la temporada que viene. Lo hace para intentar equilibrar un ataque que es el menos goleador de la Liga, que solamente lleva 22 goles y que apenas crea ocasiones de gol porque se ve débil. Uno de los peores ataques de las grandes ligas europeas que necesita mejorar para apuntalar la salvación. El Celta logró mantener con equilibrio la portería a cero contra Leganés, Granada, Getafe o Valladolid. Pero Nyom, Damián Suárez, Mario Gaspar o Moyano, los laterales derechos rivales, no pueden vivir tan tranquilos y subir con total tranquilidad, conscientes que no tienen mucho de qué preocuparse en defensa. Nolito llega al rescate. La Cláusula Nolito se ejecutó más cerca del 30 de junio que del 30 de agosto. Tiene 9 finales para que la gente pueda volver a cantar lo del Golito de Nolito. No solo depende de él la cosa, pero la Cláusula Nolito ya está activa.