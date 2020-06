Victoria del Alavés que aleja a los de Garitano a 10 puntos de los puestos de la quema. La Real, consecuentemente, se aleja de sus opciones de Champions en una tarde-noche bastante mediocre. La jugada clave llegó en el minuto 55, cuando Laguardia sacó un buen pase para Magallán -que podía estar en fuera de juego- y, a la postre, Borja Sáinz envió el balón al fondo de la portería. Su situación también era dudosa. Eso y la segunda amarilla a Zaldua, que dejó a la Real con diez, dolió mucho a los donostiarras.

Afrontaba el Alavés un partido con tres bajas fundamentales en el esquema de Asier Garitano. Pacheco, Ely y Aleix Vidal suelen ser incuestionables habitualmente y existían incertidumbres en torno a las alternativas. El de Bergara, al final, sacrificó a Edgar y Burke dando la alternativa a Borja y Rioja. Acertar un once inicial en esta recta final va a ser cuestión de juego de azar. Entre los tocados, los sancionados y la acumulación de partidos en pocos días será una entelequia. Incluso dar con la convocatoria.

La Real se plantaba en Vitoria con cinco bajas de gran calado pero Imanol encontró la solución con Zaldua en la derecha, Aihen en la izquierda, el doble pivote de Zurutuza y Zubeldia con su artillería de primer nivel en vanguardia. No salió Portu en el once inicial pero sí lo hizo Januzaj. Las especulaciones entre Isak y William José quedaron en agua de borrajas y fue el segundo el que saltó al césped de Mendizorroza con las gradas vacías. Consecuencias de una pandemia que también se vio en la camiseta que vistió el equipo local, homenajeando a OSI Araba, la red de hospitales, residencias, servicios sociales y ambulatorios de la provincia. Han sufrido una barbaridad.

“Sin afición no hay fútbol”, rezaba una pancarta que había en el fondo de Polideportivo. Y, la verdad es que ese axioma se cumplió en la primera mitad. Sólo dos ocasiones claras, una de cada equipo y poco más. Oyarzabal pudo hacer el 0-1 en el minuto 10 y Lucas respondió con un disparo cruzado cuatro después. Posteriormente, Duarte y Borja también volvieron a avisar. La Real no encontraba el botón que activa su fútbol y, los vitorianos, se encontraron cómodos al igualarse las fuerzas. Está claro que volver a coger el tradicional 4-4-2 les favorece y que la presencia de Lucas y Joselu en el partido -algo que no ocurrió en Cornellá- hace temblar a las defensas rivales.

Lo que no sucedió en la primera mitad, se vio en la segunda. En el 55, el Alavés hizo su primer gol, que inicialmente parecía anulado. Luego Lucas pudo hacer el 2-0 con un disparo al palo. Para entonces, la Real había hecho cuatro cambios en una sola tacada. Zaldua vio la roja tras dos amarillas en el 80, Pina también se fue a la calle ocho minutos después y, en el 91, Joselu hizo la jugada de la noche y Martín Aguirregabiria remató en el segundo palo. La única ocasión clara de la Real había llegado dos minutos antes con un remate de cabeza de Llorente.

2 - Alavés: Roberto; Ximo, Laguardia, Magallán, Duarte; Luis Rioja (Martín, min. 90), Tomás Pina, Camarasa (Pons, min. 94), Borja Sainz (Édgar, min. 83); Joselu y Lucas Pérez (Fejsa, min. 90).

0 - Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz (Le Normand, min.64), Llorente (Gorosabel, min. 94), Aihen; Zubeldia, Odegaard (Portu, min.64), Zurutuza (López Alcaide, min.64); Januzaj, William José (Isak, min.64) y Oyarzabal.

Goles: 1-0, min.59: Borja Sainz. 2-0, min.96: Martín Aguirregabiria.

Árbitro: Jaime Latre (comité aragonés). Expulsó con doble amarilla al visitante Zaldua (min. 81) y al local Pina (min. 87). Amonesto a los locales Duarte (min. 51) y Pina (min. 71) y para los visitantes Llorente (min. 42), Elustondo (min. 49).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésima novena jornada de LaLiga Santander disputado sin espectadores en el estadio de Mendizorroza de Vitoria, debido a las restricciones por el coronavirus. Se celebró un minuto de silencio en memoria de los fallecidos durante la pandemia y se llevó a cabo el saque de honor por un representante de los servicios sanitarios. David Zurutuza y Víctor Laguardia, capitanes de ambos conjuntos depositaron dos ramos de flores en dos butacas negras del estadio en memoria de los fallecidos. Asimismo, el Deportivo Alavés vistió con una indumentaria especial en homenaje al personal sanitario de Álava.