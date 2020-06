El trail solidari se aplaza a febrero

La séptima edición del trail solidari, tendrá que esperar, al menos, hasta febrero. La organización del trail ha emitido un comunicado explicando los motivos.

"El Club d’Esports de Muntanya +queuntrail, volem informar a tots els nostres amics, amigues i aficionats a les curses de muntanya i senderisme que hem decidit ajornar la realització de la VIII edició del Trail Solidari Alcoi fins al mes de febrer de 2021.

Per a +queuntrail no és una decisió fàcil, ja que com cada any, estem ansiosos en compartir aquesta festa solidària amb tot el poble d’Alcoi, les comarques i l’estat Espanyol. A més, amb la realització de la cursa, garantim el manteniment de la col·laboració amb la investigació amb la lluita contra el càncer.

Son moltes les raons per les que hem pres aquesta decisió:

a) Per a nosaltres la primera prioritat és la salut de totes les persones.

b) Perquè després del gran esforç que estan fent els investigadors, científics i autoritats, a hores d’ara l’evolució actual de la pandèmia del COVID19, no permet assegurar que les grans concentracions de persones no seran un escenari de transmissió de la malaltia.

c) Perquè les opinions que estem reben dels investigadors i científics, principals coneixedors de la situació de la pandèmia, ens aconsellen que anem amb molta cura i que siguem pacients. Estem convençuts el que hem de fer és cas als investigadors i científics.

d) Perquè organitzar el Trail Solidari Alcoi, amb aquestes circumstàncies, desvirtuaria el carácter festiu, reivindicatiu i solidari que et caracteritza.

e) Perquè no podem garantir plenament les mesures de protecció de participants i voluntaris. La implantació de tot aquest dispositiu suposaria un esforç organitzatiu que a hores d’ara no podríem garantir com ens agradaria.

f) Perquè després del gran esforç realitzat durant aquests mesos pels nostres sanitaris,treballadors i membres dels cossos de seguretat i protecció, no podem continuar exercint més pressió innecessària.

g) Perquè no ens agradaria que la nostra ciutat, després del gran esforç de les alcoianes i alcoians per contenir la pandèmia, patira cap rebrot i en conseqüència augment de malalts i morts.

Esperem que tots els aficionats i aficionades a les curses de muntanya, senderistes, col·laboradors i patrocinadors, entenguen la raó de l’ajornament de la prova i que continuen estiguen al nostre costat,donant-nos suport perquè la VIII edició, encara que uns mesos més tard, siga l’èxit d’un compromís col·lectiu.

Volem manifestar el nostre agraïment als col·laboradors i patrocinadors que davant aquest ajornament involuntari, ens han mostrat el seu suport i ens han animat a seguir avant. Igualment volem agrair als Clubs i corredors i corredores, les seues mostres d’adhesió i alé, entenent la decisió i animant-nos a continuar amb la mateixa força i compromís. Passades les vacances d’estiu, obrirem les inscripcions. La convocatòria serà comunicada amb temps, als diferents mitjans i xarxes socials."