La "nueva normalidad" llega a Alicante: ¿Cómo se debe afrontar desde el ámbito sanitario, económico y social?

Después de 99 dias de estado de alarma, aplicado el pasado 14 de marzo para evitar la expansión del COVID-19, hoy por fin, todo el país ha estrenado "la nueva normalidad" o "la nueva realidad".

A partir de hoy se permite la libertad de movimiento por todo el país, se permite viajar a países de la zona Schengen salvo Portugal, y las Comunidades Autónomas recuperan las competencias y mantienen diferentes restricciones como la limitación de aforos o el uso obligatorio de mascarillas en los casos establecidos.

Hoy abordamos cómo se debe afrontar este nuevo periodo desde el ámbito sanitario, económico y social.

Sanidad

Los profesionales consideran que "hay que tener en el punto de mira los errores que se cometieron durante el desarrollo de la pandemia para no repetirlos", lo primordial es garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios y los pacientes. Isabel Moya, presidenta del Colegio de Medicos de Alicante, cree que "ahora ya no sería lógico que no existiera el material de protección adecuado para todas las situaciones en las que se pudiera enfrentar un personal sanitario".

Isabel Moya / COMA

Asimismo, considera primordial tener un acceso rápido a las pruebas diagnósticas tanto para personas con síntomas como para sus contactos y el mantenimiento de los dobles circuitos en los centros sanitarios. "Hay que retomar la actividad de las otras patologías y hacerlas coexistir, definir muy bien los circuitos difererenciados y retomar la actividad programada de consultas, quirófanos, pruebas diagnósticas etc. con la seguridad de que esos circuitos existen para asegurar la independencia de la atención a estos dos grupos de pacientes".

Moya manifiesta que también hay que retomar "la actividad en los centros de salud a la vez que se mejoran las tecnologias de la información y la comunicación". Asimismo, considera fundamental reestructurar el sistema sanitario y ordenarlo "porque, asegura, se han visto las debilidades que teníamos".

"Mientras hacemos una atención a próximos rebrotes o a una etapa de desescalada, tenemos que estar mirando hacia un futuro más lejano, reorientando el sistema sanitario a los cambios demográficos y sociales que ya tenemos, a tratar a los pacientes crónicos de otra manera, potenciar el uso adecuado de los servicios sanitarios públicos, dar mucha importancia a la prevención y a la educación de los ciudadanos" comenta la presidenta del COMA.

Por último, pide responsabilidad a la ciudadanía para continuar realizando todas las medidas de higiene y seguridad para evitar posibles rebrotes.

Economía

En el ámbito económico, los expertos todavía no vislumbran una salida clara a la crisis en la que nos encontramos y aseguran que este último semestre del año va a ser muy duro y por consideran imprescindible unidad de acción entre administraciones públicas, empresariado y sociedad civil.

Ignacio Amirola, coordinador del Comité de Estudios de INECA, declara que "en la provincia la caída es de varios cientos de millones de euros a la semana" por lo que considera fundamental la prórroga de los ERTE hasta diciembre o flexibilizar las condiciones para que las empresas puedan acogerse a las bonificaciones de la Seguridad Social que dan a las empresas que han optado por un ERTE de fuerza mayor. "No se trata solo de conservar el empleo, que es una pieza clave, sino de lo que se trata también es de asegurar que se conservan las empresas para conseguir mantener el empleo".

Ignacio Amirola, a la derecha de la imagen / AQUAMI

"En lo que respecta a la provincia, el turismo es un pilar fundamental, creemos que es importante que se materialicen los corredores sanitarios con nuestros vecinos europeos para facilitar una movilidad sólida y segura que ayude a la recuperación firme del turismo" dice Amirola.

Además, apuesta por reforzar la capacitación y el talento de los empleados con respecto a la digitalización, para que cuando la nueva normalidad llegue estemos con las pilas a tope y preparados al máximo".

Social

Por último, en el ámbito social, los expertos consideran que "la crisis va a ser profunda", y que en los próximos meses se puede acentuar en los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Paco Galvañ, presidente de Cruz Roja en Alicante, asegura que están preparados para continuar con el Plan Responde, que prolongarán hasta final de año. Una ateción centrada en la inclusión social, en la que pretenden que los afectados puedan reestablecer sus condiciones de vida, en cuanto a las necesidades básicas, pero también en materia laboral o educativa. Durante el estado de alarma han atendido a unas 50.000 personas y el objetivo es llegar a unas 125.000 personas en la provincia hasta diciembre. En cobertura de alimentos, hemos pasado en estos tres meses a un incremento de un 35%.

Luis Barcala y Paco Galvañ / Ayuntamiento de Alicante

"Nosotros nos centramos en personas mayores, discapacitadas, de extrema vulnerabilidad, mujeres que se encuentran en dificultad social o personas sin hogar, esta es nuestra base de usuarios, estamos intentando encontrando respuestas que les ayuden lo máximo posible posible" declara Galvañ.

Añade que el Ingreso Mínimo Vital es una buena medida para paliar esta crisis social y desde Cruz Roja han diseñado un plan para poder acompañar a las personas usuarias a conseguir esta renta.