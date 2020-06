La nueva normalidad en La Rioja: 75% de aforo con un máximo de 1.000 personas y cita previa

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha comparecido ante los medios de comunicación tras el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado esta mañana en el que se ha aprobado el acuerdo para regular la fase de nueva normalidad en La Rioja. Este Acuerdo será publicado en el Boletín Oficial de La Rioja antes de la medianoche de hoy.

La presidenta, acompañada de todos los consejeros y consejeras del equipo de Gobierno, ha explicado cuáles son los fundamentos de esta nueva fase que empieza a las 0:00 horas del 21 de junio en la Comunidad, “la fase de la nueva realidad en la que nos va a tocar vivir hasta que tengamos una vacuna para este virus”.

“Este estado de alarma permitía una gestión ordenada, coordinada, proporcionada y basada en criterios científicos para enfrentarnos al virus y requería disciplina social, enfriamiento de la actividad económica, reorganización de los efectivos disponibles y el mayor plan de ayudas económicas, financieras y sociales”, ha enumerado Andreu. “Hemos sido capaces en 98 días frenéticos de enfrentarnos a una pandemia desconocida. 365 riojanas y riojanos ya no están entre nosotros. Honremos su memoria, aprendamos de lo sucedido y, a partir de mañana, seamos más responsables si cabe”, ha solicitado la presidenta.

Con el fin del estado de alarma en La Rioja comienza una nueva etapa en la que hay algunas normas para evitar un rebrote de la enfermedad y volver al punto de partida. “Son reglas muy básicas: distancia interpersonal de metro y medio, usar mascarilla, lavado constante de manos y ventilación de los espacios”, ha comentado la presidenta. “Mi consejo: siempre la distancia de seguridad, siempre mascarilla, siempre higiene, y siempre, siempre, siempre, sentido común”.

Sobre el acuerdo aprobado hoy en el Consejo, la presidenta ha explicado que se establecen algunas medidas de protección y seguridad, aforos y capacidades máximas para determinadas actividades siempre con la seguridad sanitaria como prioridad pero “ocupándonos de la recuperación de la actividad económica y social”.

El criterio general es “siempre que sea posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio, y no hay un aforo establecido en la norma, no existirán limitaciones de aforo; si no es posible mantener la distancia de seguridad interpersonal de metro y medio, uso de mascarilla y aforo al 75 por ciento de capacidad”. “Para grandes eventos y espectáculos de todo tipo, deportivos, culturales o sociales, al aire libre aforos al 75 por ciento con un máximo de 1.000 personas y siempre que sea posible, reserva o cita previa de carácter nominativo para permitir posteriores rastreos eficaces en caso de contagio”, ha detallado Andreu.

Con estas normas, “entramos en una fase que debe permitirnos desenvolvernos en nuestro día a día con normalidad, con una nueva normalidad en una nueva realidad. Y, por lo tanto, con una nueva responsabilidad: la de cuidarnos entre todos”, ha comentado la presidenta. “Apelo a esa responsabilidad individual y colectiva”.

Para finalizar su discurso la presidenta ha agradecido su labor y su esfuerzo a todos los trabajadores públicos y de servicios esenciales; a todo el equipo de Gobierno y a toda la ciudadanía por su disciplina social, su solidaridad y el ejemplo dado. “Cerramos una etapa y abrimos otra, seamos felices siendo responsables”, ha concluido la presidenta.

Más aforo y control para posibles rastreos

Tras la intervención de la presidenta, el portavoz del Gobierno de La Rioja, Chus del Río, ha explicado algunos pormenores de la normativa que se publicará a lo largo del día en el Boletín Oficial.

Del Río ha concretado que, en el caso de La Rioja, “a diferencia de otras comunidades, el aforo es algo más permisivo, llegando el 75 por ciento de las actividades que tienen limitación de aforo, siempre con un máximo de 1.000 personas”. Además, “para facilitar el rastreo en caso de la detención de casos positivos o rebrotes, habrá que facilitar los datos de contacto en aquellas actividades en las que se haga una reserva previa para poder localizar de forma rápida a todas las personas que hayan estado en contacto con los posibles positivos que pudieran surgir”, ha advertido Del Río.