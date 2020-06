Tranquilidad en la Arandina ante la resolución de la Junta sobre competiciones deportivas

Incertidumbre y a la espera de una aclaración. Las últimas horas están siendo controvertidas en Castilla y León respeco a la práctica deportiva, y más concretamente para aquellos deportes con conctacto físico, entre ellos el fútbol. Los clubes de la región clasificados para el play off exprés del próximo mes de julio no cuentan con la certeza de saber si podrían disputar o no, cómo y con quién esa fase de ascenso.

El motivo, la resolución de la Junta de Castilla y León, reflejada en el BOCyL del sábado -20 de junio- sobre la práctica competitiva. Así, la Consejería de Hacienda y Economía reflejaba en su disposición tras finalizar el Estado de Alarma un Plan de Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. Un amplío articulado en el que se hace también referencia al deporte competitivo. Al respecto la Junta expone que:

"En aquellas modalidades o especialidades deportivas en las que sea necesario el contacto físico, podrán desarrollar la práctica físico-deportiva los deportistas que tengan la condición de profesionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales".

Una normativa que ha generado cierto nerviosismo entre los clubes de Tercera División, una competición no profesional que no cuenta con todos sus jugadores con contrato profesional.

En esta situación, y tras consultar a la directiva de la Arandina, el club mantiene la cautela y al igual que desde la Segoviana se mantiene un ambiente de cierta tranquilidad ya que esperan que toda esta situación se aclare. En ninguno de los dos clubes consultados por la SER contemplan la posibilidad de no jugar el play off exprés, previsto para el próximo mes de julio en el Estadio de la Nueva Balastera (18, 19 y 25 de julio) Es más desde ambos se espera que el organismo gubernativo se pronuncie en próximas jornadas. En el Numancia B la situación es similar.

La situación del Zamora es diferente ya que cuenta con todos sus jugadores con ficha profesional.

Por otro lado, desde la propia Federación de Castilla y León de Fútbol, manifiestan que no emitirán ningún tipo de comunicado al respecto y que es una medida adoptada por la Junta de Castilla y León.

ESPECTADORES

Del mismo modo, la Junta de Castilla y León se refiere en esa resolución a la presencia de espectadores en instalaciones deportivas y manifiesta que:

"En el caso de los entrenamientos, competiciones o eventos que se celebren en instalaciones deportivas, podrán desarrollarse con público siempre que este permanezca sentado y que no se supere el 75% del aforo permitido, con un límite máximo de 500 personas para lugares cerrados y de 1.000 personas tratándose de actividades al aire libre".

Desde la directiva de la Arandina, reiteran su tranquilidad, y confirman que se reunirán este mismo lunes para tratar un asunto que puede condicionar, si no hay esclarecimiento o solución administrativa, la fase de ascenso a Segunda División B.

VILLA DE ARANDA

La resolución de la Junta de Castilla y León, afecta a todos los deportes de contacto. Uno de ellos es el balonmano. La SER ha pulsado también la opinión del Balonmano Villa de Aranda desde el que su presidente, Eusebio Martín, expone que "al no estar ahora mismo en competición no nos vemos afectados de manera apremiante, pero que vamos a leerlo todo con detenimiento y analizar lo que se expone en el documento".

Y es que el primer equipo regresa a los entrenamientos dos días después de la celebración de la final del play off exprés a Segunda División B al que aspira la Arandina.