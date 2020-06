Se aproxima el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas de tenis

Carlos Alcaraz, joven tenista murcianos de 17 años que puede presumir de ser el único menor de edad que está entre los 500 primeros jugadores de la clasificación ATP -ocupa el puesto 318-, ha admitido que echa "mucho de menos" competir y que espera "volver a ganar pronto de nuevo".

Alcaraz lleva ya más de cuatro meses sin disputar un encuentro por culpa de la pandemia del coronavirus, un periodo que ha aprovechado para "estar más fuerte físicamente y más maduro mentalmente".

El tenista murciano, quien cumplió 17 en pleno confinamiento el 5 de mayo, reaparecerá en las pistas a comienzos de julio al participar en el torneo benéfico que se celebrará en la JC Ferrero Equelite Sport Academy, escuela que dirige en Villena (Alicante) el ex número 1 mundial Juan Carlos Ferrero, quien además es entrenador de murciano.

"He estado en la academia donde entreno y allí he trabajado mucho el físico, lo cual ha hecho que me mantuviera en buen estado, hasta que por fin hemos podido coger la raqueta", ha apuntado.

"En esta escuela hemos coincidido varios jugadores y he estado en el día a día con Juan Carlos, por lo que me he podido relacionar, y eso lo ha hecho todo bastante más ameno, aunque echando de menos lo que es el tenis en sí", ha contado Alcaraz en una entrevista a la Agencia EFE.

Alcaraz, quien además de la competición ha añorado a su familia, se vio frenado en seco cuando venía de disputar y ganar su primer partido en un torneo ATP Máster 500 y cuando iba a debutar en un Máster 1.000 en Indian Wells.

"Me molestó tener que parar porque estaba en un gran momento y venía de conseguir mi primera victoria en un partido de ATP 500, en Río de Janeiro. Me fastidió especialmente no disputar el Mutua Madrid Open, pero seguro que pronto estaré en un Máster 1.000, igual a final de año.

"Estaba siendo una temporada muy buena para mí y estaba teniendo la ocasión de participar en grandes torneos, pero la situación es la misma para todos los tenistas del circuito y seguro a otros les pesará más, pues yo todavía soy joven", ha añadido.

A lo malo Carlos Alcaraz le ve el lado bueno. "Estar tantas semanas sin competir me ha venido bien para entrenar mucho el físico y ahora estoy más fuerte y es por el trabajo que he venido haciendo y que durante el año, con tantos partidos y tantos viajes, no se hace de la misma manera".

Por otro lado, creo que lo ocurrido me ha hecho madurar pues me he enfrentado a una situación dura en lo psicológico y creo que la he aguantado bien. Esto me va a hacer más fuerte y me permitirá ver mejor lo que quiero", ha manifestado el palmareño, a quien Ferrero le ha dicho que "entrenara bien para que cuando llegue el momento de volver a competir lo haga con fuerza".

Ese esperado instante llegará en unos días en un campeonato que reunirá a jugadores del nivel del australiano Álex de Minaur, el portugués Joao Sousa y los españoles Pablo Carreño y Alejandro Davidovich, entre otros.

"Es algo que estoy esperando con muchísimas ganas pues lo que más me gusta del tenis es competir y será el primero de los torneos que afrontaré en las próximas semanas", ha dicho para apostillar que espera "estar pronto ganando algún torneo de nuevo pues jugaré varios y trataré de hacerlo lo mejor posible, aunque habrá que ver cómo respondo después de tanto tiempo".