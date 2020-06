URA propone a Pastor coordinar la cantera

Un 51-8 a favor fue el último resultado de Unión Rugby Almería antes de que la temporada se diera por finalizada, una jornada antes de su final previsto, en la segunda máxima categoría nacional. Seis ensayos a favor, solo uno en contra, en la despedida del Juan Rojas. Es la última imagen que, en su retina, la de los aficionados, ha quedado, adornada con la contemplación de algo nunca antes visto, 51 puntos para la quinta plaza en la clasificación del Grupo C de División de Honor B. En términos absolutos del rugby español, el club cruzado se sitúa cerca ya del top 20 de equipos nacionales, vigésimo sexta posición de una lista en la que le anteceden los 12 de División de Honor y solo 13 de entre los 36 de todos los grupos de División de Honor B: “Nacho Pastor, sin duda, ha cumplido con una misión muy importante en los dos años en los que ha estado al frente del primer equipo senior masculino”.

Son las palabras de Miguel Palanca, obligadas para enmarcar una propuesta que plantea al técnico valenciano y que supone todo un movimiento de ajedrez en otro deporte de estrategia e inteligencia como es el rugby: “Ahí quedan los resultados, ahí está el crecimiento del grupo, ahí brillan el quinto puesto, récord de puntos y partidos ganados, pero este proyecto, como siempre, va creciendo, va a más, y siempre creando nuevas metas; este año que se nos viene encima con esta crisis, impredecible, nos hace pensar que es importante fortalecerse y a su vez aumentar, dar impulso notable a la cantera en Almería, y tenemos a la mejor pieza para mover en el tablero de esta importante partida”. URA ya le ha propuesto a Nacho Pastor, cuyo currículum en acción formativa es espléndido, ser eje sobre el que giren todas las categorías inferiores vinculadas al proyecto.

En esa línea, Palanca ha explicado que “es necesario que los cuatro clubes en los que se sustenta la unión puedan crecer y lo hagan con seguridad, firmeza, sentando unas bases claras, y Nacho Pastor puede cumplir a la perfección con ese cometido, por su experiencia y su trayectoria anterior, y por la ilusión con la que ha recibido esta posibilidad, para la que esperamos una respuesta”. Hay una idea clara, “que siga vinculado al club, pero dedicado a estas otras tareas que son lo mismo o más importantes para Unión Rugby Almería que el primer equipo de DHB, como es la consolidación y el impulso de la cantera en toda la provincia”. Con mucha incertidumbre en torno a las posibilidades económicas y en favor de hacer viable la introducción natural en el máximo nivel de los chicos que salen de las bases, la formación es la opción clave, incluyendo también dar continuidad a la sobresaliente progresión de implantación del rugby femenino.

Por su parte, Pastor maneja varias opciones que tiene sobre la mesa, una vez que a la vista del mundo rugbier ha quedado patente su valía como técnico en una categoría y un grupo muy exigentes. Se le conocía sobre todo por su labor metódica y exitosa en categorías inferiores, y en Almería ha hecho una llamada de atención a su capacidad. El valenciano lo sabe y ha dado su agradecimiento al club: “Lo primero que tengo que decir es muchas gracias, gracias a URA por la confianza y por la oportunidad que me ha brindado estas dos temporadas de poder plasmar en un equipo en la DHB mi pasión por el rugby”. En su camino le ha acompañado una serie de personas a las que también se ha referido: “Y en particular, a todos aquellos que han trabajado a mi lado, codo con codo, a los que han hecho muchísimo más fácil mi labor y que, desde la sombra, me han dejado una profunda huella tanto a mí mismo como en los jugadores por su buen hacer y cercanía”.

Dicho esto, ha continuado con un repaso satisfactorio a los logros alcanzados: “En segundo lugar, mirando el trabajo realizado, creo que los números hablan por si mismos y que hemos superado los objetivos con creces, dos temporadas en las que lo ‘histórico’ era el adjetivo habitual, la primera vez en la historia del club que ‘ganaba a tal rival, que quedaba octavo, que ganaba 9 partidos en la misma temporada, que obtenía 45 puntos…, seguido y mejorado este año con ganar a domicilio a equipos históricos, alcanzar once victorias y 51 puntos, eso a falta de la última jornada, y acabar en el quinto puesto de la clasificación”. No ha sido fruto de la casualidad: “Han sido dos campañas de mucho trabajo y de mucho compromiso por parte de todos, jugadores, staff médico, cuerpo técnico y directiva”. Pero se queda, con permiso de los demás, con los de la grada: “Lo que no puedo dejar de agradecer es el cariño y cercanía de la afición, que nos ha apoyado en todo momento, y no siempre era fácil estar ahí”.

Sobre su futuro, “mirada hacia adelante” pese a quedar “mal sabor de boca de haber finalizado la competición de forma abrupta por culpa de la COVID-19 que tanto sufrimiento ha causado a tantas familias, y que aun sigue condicionando, a fecha de hoy, la vuelta a la normalidad y el futuro de nuestro deporte”. Pastor ha recordado que “la FER trabaja diferentes escenarios, pero de momento son muchas las incertidumbres sobre lo que será la próxima temporada”, algo que, como es lógico, atañe a su decisión: “Estos meses estoy centrado en mis otras actividades profesionales, y es cierto que tengo ofertas para entrenar en otros equipos de DHB de cara a la próxima temporada, pero en las últimas semanas me he reunido en varias ocasiones con el presidente Palanca para ver la forma de articular un proyecto de futuro que ayude a fortalecer la cantera y desarrollar y difundir el rugby en la provincia de Almería”. No ha ocultado que esta idea le ilusiona, “trabajar en la Escuela es algo en lo que ya tengo experiencia, es muy gratificante ver cómo los más jóvenes descubren el rugby y se enganchan”, si bien falta cortar flecos: “De un modo u otro, seguiré vinculado a Almería, gran ciudad en la que he encontrado gente maravillosa”.