Los convenios y subvenciones en el aire

Los convenios y subvenciones del Ayuntamiento de Aranda a los distintos colectivos están en el aire. La Comisión de Hacienda dictaminaba esta mañana una propuesta del equipo de gobierno para dotar de liquidez a estas ayudas a través de una modificación presupuestaria. Son 730.000 euros que proceden de aminorar el gasto corriente en varias concejalías y que también servirá para liquidar algunas facturas que no tienen actualmente consignación, aunque el principal montante –aproximadamente 455.000 euros- es para estas ayudas que ofrecen las distintas concejalías.

Se trata de una medida necesaria, dado que el Consistorio está funcionado con presupuestos prorrogados. Sin embargo, a día de hoy no cuenta con apoyos suficientes para su aprobación en pleno. El dictamen tenía como resultado un empate a cuatro votos, que se resolvía con el voto de calidad de la presidenta de la comisión. Sin embargo, si la propuesta va a pleno, PP y Ciudadanos podrían quedarse sin otros apoyos. Y es que su intermitente socio de gobierno, Vox, no está por la labor de votar a favor. “Nosotros hemos manifestado la Comisión de Hacienda y seguimos manifestando que esto es una cuestión totalmente de presupuestos y que se debería haber negociado en los presupuestos y no ahora con calzador un maremagnum de propuestas que no ha sido debatidas o negociadas por eso en principio no vamos a votar a favor” ”, afirma su portavoz, Vicente Holgueras.

En el flanco de la izquierda el equipo de gobierno tampoco va a encontrar los apoyos que necesita. Podemos coincide en su negativa por entender que no se puede plantear esta cuestión en un bloque, sin poder negociarlo al menos separado por concejalías. “Han metido todo en el mismo paquete de la modificación presupuestaria y nosotros no estamos de acuerdo en que no vaya por lo menos separado por concejalías, porque en algunas cosas estamos de acuerdo pero en otras no; te lo meten todo junto y así no te queda más remedio que aprobar todo o desaprobar todo y así no nos parece bien”, razona Andrés Gonzalo.

El equipo de gobierno, a pesar de todo, no da por perdida su propuesta. Su intención es llevarla al pleno ordinario de este mes, intentando recabar los apoyos que le faltan para aprobarlo. Dice la concejal de Hacienda que es muy complicado hacer lo que le pide Podemos, de desglosarla por concejalías, pero le sugiere que presente una enmienda en este sentido para que la Corporación decida. “Lo estamos hablando con el resto de partidos, pero es una situación muy compleja porque estamos hablando de 20 partidas distintas de las que ha tenido que salir el dinero y lo que nos pide Podemos a mí me parecía ya un trabajo de locura, un verdadero tetris, entonces por eso van todas en conjunto”, argumenta Elia Salinero. La concejal de Ciudadanos en cualquier caso dice que el Ayuntamiento no tiene mucho margen de maniobra si quiere que las ayudas se puedan convocar en un plazo razonable, teniendo en cuenta que esta modificación presupuestaria tendría que pasar después por un período de exposición pública antes de su aprobación definitiva.