Democracia Ourensana:

Este lunes el alcalde G.P.Jácome, entregará su propuesta definitiva de fusión a ambos clubes de 3ª División de fútbol Ourense ciudad.

El Concello gestionaría la taryectoria para llegar al fútbol de las ligas profesionales, sin aportar dinero público.

Se potenciaría la base bajo el lema, Deporte Para Todos, o lo que es lo mismo, ningún niño fuera.

Se remodelará el Estadio de O Couto y se construirá una ciudad deportiva.

Gabinete de Prensa Concello de Ourense:

Luns 22 de xuño:



Pérez Jácome pon de manifesto a necesidade de recuperar a´´ esencia do desaparecido C.D. Ourense.

1- A UD Ourense sería o club que lidere a fusión entre ambas entidades.

2- Tentaríase recuperar para o novo club o nome do desaparecido C.D. Ourense, así mesmo, as cores do club resultante sería camiseta vermella, pantalón azul, como segunda equipaxe lucirían camiseta branca patalón negro.

3- A UD Ourense deberá transformarse en SAD ao longo da tempada 2020-21, pasando o control a un ente de titularidade municipal, de modo que o club sexa patrimonio de todos os ourensáns.

4- Obteríase apoio económico mediante sponsors privados para a UD Ourense duarante a tempada 2020-21, coa fin de tentar o ascenso de categoría nun ano clave debido á nova reestruturación do futbol español. Loitarase para acadar o paraguas dun profesionalismo rendible que xere ingresos, postos de traballo e visibilidade do nome de Ourense.

5- O Ourense CF non se fusionará coa UD Ourense até que débeda de aquel sexa cero. Durante ese proceso, e dado que o Ourense Club de Fútbol ten varios xogadores profesionais no se equipo como en clubs de superior categoría, o Ourense CF cederallé á UD Ourense todos aqueles xogadores que considere necesarios para o novo proxecto, sempre e cando os ditos futbolistias non teñan oferta de superior categoría á que nese momento dispute a UD Ourense.

6-Durante este proceso de fusión total, ambas directivas manterán reunións periódicas coordinadas pola persoa que o Concello designe para tal efecto.

7- Primará o interese social e de ocio- saúde no novo proxecto, apostando por fortalecer a base deportiva do Concello a través do novo club, baixa o lema ´´ Deporte Para Todos´´. Promoverase a construción dunda cidade multideportiva para mellorar infraestruturas de actividade en Ourense, así como a remodelación do estadio do Couto como lugar deportivo e de ventos varios.

8- O Concello fará unha discriminación positiva no momento de practicantes de base no deporte femenino, de modo que se intentarán unificar tamén os clubs de División de Honor de fútbol sala e se potenciará a base deste.

9- No caso de que Ourense CF ascendese á 2ª División B en xullo de 2020, a fusión e proxectos municipais descritos serían á inversa, é decir, sería a través da SAD deste club; club que o Concello compraría polo prezo simbólico de 1 euro. que tería control de titularidade municipal e cuxo pasivo, total parcial, nunca sería asumido polas arcas públicas senón por fodos privados.

10- A data tope para aprobación da fusión en asemblea será o 10 de xullo de 2020.