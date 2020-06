La semana pasada estábamos desfasados, sin saber qué debíamos hacer en el cambio de fase. Hoy no tenemos fase y le llamamos nueva normalidad después de 100 días de estado de alarma.

Luce el sol y seguimos sin guion de lo nos permiten hacer. Somos libres, pero no podemos volver a lo de antes, y yo diría que estamos con un el 50% de libertad de acción.

Hemos vuelto al trabajo con normas que como he dicho otras veces la gente no entiende. Si nos dicen que con mascarilla, ¿será que tienes que ponértela obligatoriamente?

Se nos dan situaciones de incomodidad por nuestra culpa, no sabemos cumplir lo que sanidad recomienda: Distancia – Mascarilla – Manos. Creo que se entiende perfectamente, llevamos oyéndolo y diciéndolo varios meses.

Creo que la gente solo ve las plataformas de televisión, series, cine, documentales, y la radio, pero solo las cadenas musicales y entiendo que como no tiene wasap, ni Facebook, ni internet, pues no se enteran.

Por eso van sin mascarilla, dan besos a todo el mundo, no respetan las distancias... sin decir que llegan a las terrazas y ellos no tienen que esperar a que desinfecten la mesa, esa mesa les está esperando a ellos para sentarse.

Por todo esto da miedo salir a la calle, la sensación que tenemos es de respeto e intentar cumplir las normas nos resulta difícil por el resto de gente que no sabe respetar tu distancia de seguridad.

Ahora con los amigos debemos imponer nuestra forma de actuar, con seguridad y que nadie se sienta molesto por que no les beses o porque no les abraces, esta es la nueva normalidad y debemos respetarnos en nuestras acciones de unos y de otros.

En esta nueva normalidad no entiendo muchas cosas, por ejemplo los transportes públicos, todos con mascarilla, qué bien que se cumple. Pero no se cumple el distanciamiento, aviones llenos codo con codo y sin ser del mismo grupo familiar.

En los trenes lo mismo, no pasa nada por ir pegado a otro en la butaca o compartir la misma mesa del tren. Creo que en estos servicios de trasporte está incluido un seguro de viaje por si alguien te contagia en el trayecto. ¡Madre mía!

Ha comenzado el fútbol y no pasa nada, tal y como se ve, no hay público, los jugadores del banquillo están sentados en la grada con el distanciamiento correspondiente, no sé si nos llaman tontos o qué. ¿O es que me vas a decir que cuando hay una jugada no voy a chocar con un contrario, no voy a agarrarle del brazo, no voy a recibir una gota de saliva? A eso se le llama contacto y quizás estén exentos de mi amigo Covid19.

Por cierto, el otro día salió Covid19 del cuerpo de mi primo Javi Herrero, con 42 años que solo ha estado 80 días en casa de covid y casi se queda para siempre. Pero Javi fue muy fuerte y luchó para vencerle. Le deja muy tocado, muy herido y con secuelas que aún no sabemos su alcance, gracias a su familia que le ha dado el cariño que se necesita para vencer al covid19.

Muchos de nosotros no sabremos lo que es, pero debemos ir por el camino correcto para evitar el covid19 y continuar esta nueva normalidad, no hemos pasado 100 días para morir en la orilla.