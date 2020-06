Puente critica la normativa de la Junta por esconder "motivos ideológicos"

El Ayuntamiento de Valladolid esperará al 14 de agosto para decidir si celebra o no las fiestas de la ciudad. Es el mensaje que ha dejado el alcalde, Oscar Puente, tras criticar con dureza el acuerdo de la Junta por el que se regula la nueva normalidad y que recomienda prohibir las fiestas patronales durante lo que queda de año...Puente asegura que la normativa atiende a razones ideológicas y que es equivocada y extemporánea

Puente no cree que los motivos esgrimidos por la Junta sean asumibles sobre todo porque, según ha apuntado, incurren en contradicciones de perfil ideológico. Así, recuerda que mientras el teatro o los conciertos tienen aforo limitado al 75% y un máximo de 1000 espectadores si el espectáculo es el aire libre, en el caso de las corridas de toros, sólo se contempla la restricción de aforo por lo que en la plaza de Valladolid se podrían reunir hasta 8.000 personas...y de ahí la reflexión del alcalde.

Puente ha explicado que es partidario de ir analizando la evolución de la epidemia antes de tomar una decisión definitiva sobre las fiestas, siempre con la base de preservar la salud pública y ha pedido a la Junta que reflexione sobre su normativa que sí permite muchas actividades como las ferias o las propias corridas de toros que sí forman parte del programa de las fiestas de septiembre...hay una fecha tope: el 14 de agosto.

En cualquier caso ha matizado que si para esa fecha la situación de la enfermedad es la actual no habrá fiestas, como mañana no habrá celebración de la Noche de San Juan. Puente ha criticado también a la Junta por no haber escuchado a los municipios y ha recordado que desde se declaró la pandemia los alcaldes sólo han tenido dos reuniones con el presidente de la Junta. También ha dicho no sentirse representado por la dirección de la Federación Regional de Municipios y Provincias con la que sí ha hablado el ejecutivo autonómico.