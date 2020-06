Operació rescat d'abelles

Una trentena de Bombers de la Generalitat dels parcs de Viladecavalls i de Sant Climent de Llobregat estan especialitzats en la retirada dels ruscs de les abelles quan representen un perill públic. A banda de la seva feina habitual també tenen la missió de salvar aquests insectes. Disposen de furgonetes ben equipades, i ells treballen vestits com si fossin apicultors i amb una xeringa d'adrenalina a punt per si les abelles els pessiguen i pateixen alguna reacció al·lèrgica. Curiosament, cada cop hi ha més bombers que estan desenvolupant aquesta afectació a mesura que han rebut més picades.

Aquestes dues unitats han retirat 290 eixams d'abelles d'espais públics fins el mes de maig segons dades facilitades pels propis Bombers de la Generalitat. En tot l'any passat van fer 590 serveis. Durant el maig hi ha hagut un increment respecte el mateix mes de l'any passat. S'ha passat de 106 actuacions a 149. "Les abelles hi són tot l'any però a l'època de cria és quan més incidència tenen amb la població perquè busquen un lloc on fer el niu i per això durant aquesta època és quan més feina tenim. Ens truquen via 112, hi anem i fem la retirada", explica Jordi Victòria, bomber especialista en apicultura del parc de Viladecavalls. .

És una feina molt especialitzada que només fan quan hi ha perill: "No hem d'oblidar que som un cos d'emergències que actuem quan hi ha una urgència i si valorem que hi ha risc que una persona pot ser picada retirem l'eixam i sinó l'administració s'encarrega de buscar una empresa que ho faci, potser en la meitat dels avisos que rebem acabem actuant". En els espais privats ho fan les empreses perquè "sinó els estaríem fent una competència deslleial", diu Victòria amb una somriure.

De les vespes i especialment de les vespes asiàtiques o velutines se n'encarrega el cos dels Agents Rurals perquè es consideren una plaga.

Els Bombers han retirat eixams d'abelles de gronxadors, cotxes, motos, bicicletes, caixes de persianes, racons de façana, senyals de trànsit, finestres... és un treball minuciós que pot suposar des d'una hora de feina en els casos fàcils i uns dos dies quan són antics i grossos. "Hem trobat ruscos que feien dos metres d'alt i tres d'amplada i que hem hagut d'arrencar un tros de paret per treure-ho tot, també la mel", detalla Victòria, que recorda especialment un servei a la façana de la planta d'oncologia infantil de l'Hospital de Can Ruti. O a la biblioteca de Polinyà, on hi havia un eixam enorme des de feia molt temps.

El 90% són volàtils i en aquests casos la feina dels especialistes consisteix en fer entrar l'abella reina dins d'una caixa i que la resta la segueixin formant una mena de pilota. Solen trigar uns 20 minuts o mitja hora fins a aconseguir-ho. Després transporten les caixes fins a un apicultor de la zona que s'encarrega de vacunar-les i tenir-ne cura. "Al parc no tenim espais preparats i cada cop hi ha més companys amb al·lèrgia a les picades".

Aquest bomber demana que no es molestin les abelles, ni cremar-les, ni llançar insecticida o cubells d'aigua ja que són una espècie declarada d'especial interès, que té un alt valor pel bon funcionament de l'ecosistema. "Són animals que no volen saber res de nosaltres, estan molt enfeinades i no els interessem, si ataquen és que algú ha fet alguna cosa i es defensen, és molt puntual, no ens hi trobem gairebé mai", conclou Victòria.