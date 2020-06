ERC votará 'no' al decreto de nueva normalidad por no haber podido negociarlo con el Gobierno

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, ha anunciado este lunes que la formación votará 'no' al decreto de nueva normalidad que el Gobierno llevará al Congreso. En rueda de prensa tras la reunión de la ejecutiva. Vilalta ha argumentado el voto negativo porque no se ha "negociado" con ERC. La republicana ha reprochado al Gobierno que no se haya sentado a negociar con los republicanos y que no se hayan podido encontrar "beneficios" para la ciudadanía.

Vilalta ha dicho que hay "poco margen" para que ERC cambie su posición y lamentó que el decreto ya esté pactado de forma "barata" con Cs y el PNV. "Nosotros haremos prevalecer nuestros votos", ha avisado.

De hecho, Vilalta ha criticado que el Gobierno "juegue" a la "geometría variable" cuando pacta determinadas iniciativas parlamentarias con algunos grupos o de otros y se preguntó cuál es el comportamiento de Unidas Podemos. La republicana ha cuestionado si el Ejecutivo español se siente "cómodo" pactando con Cs o preferiría volver a la mayoría que hicieron posible la investidura del presidente Sánchez.

"Si quieren votos y contar con ERC deben poder negociar con ERC. Cuando hay posibilidad de avanzar y pactar mejoras para Cataluña, el autogobierno y la gestión desde la proximidad, ERC estará", concluyó.

Preguntada sobre los motivos que llevan a ERC a votar contra el decreto, Vilalta dijo que lo expondrán próximamente desde el grupo parlamentario pero que se trata de cuestiones competenciales alrededor del ámbito sanitario y del "talante" del texto.

Por otra parte, ha dicho que es "incompatible" un presupuesto general del Estado negociado de forma conjunta con ERC y Cs porque representan modelos "muy diferentes". Vilalta ha dicho que ERC dará o no apoyo a los presupuestos en función del "contexto". Así, ha abierto la puerta a abordar las cuentas estatales si la vía del diálogo y la negociación entre gobiernos está "abierta" y "avanza".