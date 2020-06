Marina, Maria, Ximo, Raquel, Peque, Josep, Jordi, Tino, Toni, Nicole, Jesus, Enrique, Vicenta, Sonia, Andreu, David, Gina, Miquel, Bea, Julián, Ana, Juan, Joana, María José, Ivan, Trini, Núria, Andrea, Aarón, Mari Carmen, Jordi, Isabel, Pilar, Naiara, vosaltres sou les arrels de Podem en Alcoi. I és davant les adversitats, quan es coneix realment a la gent. A totes vosaltres, i a les 2400 persones que ens vau donar la confiança per a construir un Podem i un projecte de ciutat fort en Alcoi, mil gràcies per tot i per tant.

Ara fa un any que PODEM arribava a l’ajuntament d’Alcoi amb un equip de persones valentes i compromeses pel seu poble. Persones amb tota una vida dedicada a la defensa dels drets de les majories socials. Arribàvem amb l’objectiu de ser una ferramenta útil i transformadora en les institucions. De treballar per un Alcoi feminista, solidari i ple d’oportunitats. Que posara la vida al centre de les polítiques públiques, tinguera cura del seu entorn natural i la protecció animal i que posara en valor la cultura i el patrimoni. No veníem a fer el de sempre. Veníem a fer d’altres coses.

Des de llavors, hem estat en contacte permanent per a treballar de forma conjunta les propostes que hem liderat des de Podem en Alcoi. Propostes de les quals, vosaltres, sou les principals protagonistes.

És emocionant veure la quantitat d'iniciatives que hem encapçalat durant el darrer any. Veure com ens hem deixat la pell per a transformar la ciutat, guanyar al virus i posar la vida al centre de les polítiques públiques en cada una de les nostres propostes.

És cert que ara, venen moments difícils, però des de Podem estem convençudes que podem liderar la reconstrucció econòmica i social de la nostra terra. Des dels nostres municipis. La dreta no ens dona treva i no deixen d'atacar-nos. No ens volen als governs. Ens volen fora. Però els tornarem a demostrar que no podran amb nosaltres, perquè totes juntes som més fortes i perquè som una organització valenta que mai donarà l'esquena al seu poble.

En aquesta nova etapa de reconstrucció, haurem d'estar més unides que mai per a continuar impulsant la reconstrucció de la nostra terra des dels nostres municipis i en coordinació amb l'acció dels nostres governs. Hem d'estirar amb totes les nostres forces, per aconseguir relocalitzar a la nostra indústria, recuperar els sectors estratègics i reforçar el nostre autogovern.

Davant d'aquest nou escenari, a Alcoi hem de continuar encapçalant una oposició crítica i responsable, constructiva i propositiva. Fugint de la vella política del desgast i el conflicte permanent, i que tinga la capacitat d'assolir i construir acords amplis que milloren el dia a dia de la gent.

I tot, des d'una perspectiva de proximitat que ens permeta avançar cap a un nou model de ciutat i de país que estiga al servei del seu poble. Afronte amb garanties els nous reptes del futur com són les desigualtats socials i l’emergència climàtica. I estire així, els límits dels Governs, dels quals formem part, i els aprope al nostre projecte polític ampli, transformador i emancipador.

Quan ens diguen que no es pot, digueu-los que ho hem provat i Sí que es pot. #SíSePuede