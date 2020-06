Cuatro años del referéndum para el brexit ¿Una oportunidad perdida?

El referéndum para la salida del Reino Unido como miembro de la UE se votó tal día como hoy hace 4 años. Ni el mismísmo primer ministro, David Cameron que se vio obligado a dimitir poco después, esperaba la victoria de los que estaban por la salida, un 52% de los votos.

Sin embargo los gibraltareños lo tenían claro, abandonar el espacio europeo era una locura, así que casi un 96% optó por el contundente NO a la salida. Ese momento histórico desencadenó una serie de incertidumbres y miedos especialmente entre los trabajadores transfronterizos, que ya en los primeros días y tras la caída de la libra en los mercados internacionales, vieron como disminuía sensiblemente su poder adquisitivo, algo que se dejó notar muy especialmente en el municipio de La Línea de la Concepción.

Fueron muchas las voces que desde diferentes sectores, especialmente los políticos, proclamaban que esta era una gran oportunidad para el Campo de Gibraltar, esfuerzo, cohesión, colaboración, unidad, palabras manidas que han perdido su significado al cabo de estos cuatro años en los que se puede comprobar que nada se ha aportado para hacer frente a una importante dificultad que se avecina, inexorablemente, y que puede generar un serio problema a ambos lados de una verja que dejará de ser aduana para convertirse en frontera.

Para recordar esta efemérides hemos invitado al programa a Juan Franco, que al año de llegar a la alcaldía de La Línea se encontraba con esta "papeleta" y a Lorenzo Pérez Periáñez, presidente de la pequeña y mediana empresa linense y del Grupo Transfronterizo a este lado de la verja.

Franco recordaba que "era una cuestión que no aparecía en el radar de los problemas" de La Línea. Franco entiende que "han pasado cuatro años, hemos venido demandando planes especiales para el Campo de Gibraltar en general y para La Línea en particular y a la fecha que estamos nos encontramos igual o peor. Se debería haber aprovechado la salida de las empresas de juego online o del sector del seguro y no se puso en marcha ninguna medida. Y ahora con la pandemia se ha generado una crisis económica". Franco espera que por lo menos se tenga en cuenta el tránsito de personas por la verja.

Pérez Periáñez por su parte incidía en el dato importante de la fluidez en la verja y recordaba el día después del referéndum, "fue un jarro de agua fría que repercutió negativamente en La Línea, en el comercio y en la hostelería. Desde entonces todo ha sido un camino de espinas. Esperemos que reine el sentido común y antepongan las relaciones a cualquier otra cuestión". Periáñez tampoco ha visto la oportunidad de la que tanto se ha hablado, "se podía haber dotado de un tema fiscal a la comarca, haber dotado de infraestructuras necesarias y la creación de la Agencia Europea de Colaboración Internacional. Parece que las negociaciones van por buen camino pero habrá repercusiones negativas que tendremos que combatir que combatir".