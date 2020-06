Un proyecto de Aguas de Alicante permite detectar y aislar brotes de COVID19 a través de aguas residuales

La crisis sanitaria generada por el coronavirus ha servido para acelerar y normalizar tecnologías que, si bien estaban al alcance, no tenían una aplicación directa en nuestro día a día. Ejemplo de ello son los dos proyectos puestos en marcha por Aguas de Alicante, cuyo responsable de Innovación y Tecnología, Antonio Sánchez Zaplana, ha explicado en Hoy por hoy.

La primera de las dos iniciativas busca detectar restos de COVID19 en las aguas residuales y, la segunda, controlar la afluencia en las playas. En ambos casos, se trata de proyectos previos al estado de alarma, ya previstos, y que se han readaptado y acelerado con motivo de la pandemia.

Sánchez Zaplana recuerda que Aguas de Alicante lleva más de 20 años investigando las aguas residuales en la ciudad, por lo que se parte de "un conocimiento experto de la red de saneamiento". Esto permite adelantarse y poder detectar brotes antes, incluso, de que se produzca y de que llegue al sistema sanitario. Además, otra ventaja es que permite saber en qué zona o barrio está concentrado dicho brote, lo que permite aislar zonas concretas de la ciudad y evitar así el confinamiento de toda la población.

Se trata de un sistema de ayuda a la toma de decisiones, pues "cuanto antes se puedan conocer los datos, las medidas que se han de tomar son mucho menos traumáticas". No obstante, Sánchez Zaplana advierte de la importancia de tomar muestras "en puntos estratégicos" para evitar, sobre todo, los falsos positivos. "Si tomamos muestras a la salida de un hospital no significa que el barrio en el que está el hospital esté infectado", advierte, de ahí la importancia de tener un buen conocimiento de la red.

Cámaras para el control de aforos en El Postiguet

También con el objeto de ayudar a la toma de decisiones se desarrolla el segundo de los proyectos: un sistema pionero de cámaras de visión artificial y no invasivo para controlar el aforo y la ocupación en las playas. De momento, se ha puesto en marcha en El Postiguet, con la colocación de dos cámaras en la terraza del Hotel Melià, que miden, por un lado, cuánta gente entra y sale, y la otra, cuál es la ocupación de la arena por parcelas y zonas.

"Cualquier persona que quiera acudir a la playa del Postiguet va a ver, de una manera muy sencilla gracias a un semáforo, en qué estado se encuentra la playa, si el aforo es muy alto se recomendará no ir y, si la ocupación es muy alta en una zona concreta, le pedirán que no se coloque en esa zona", explica.

Por tanto, el sistema cumple con una doble funcionalidad y sirve tanto para la ciudadanía como para los responsables públicos, como alerta para avisar de posibles aglomeraciones.

Desde Aguas de Alicante también hacen hincapié en que no se trata de un sistema de videovigilancia y en que lo que transmiten las cámaras son datos, no imágenes, por lo que está garantizada la privacidad. "Hay un ordenador al lado de la cámara y ese ordenador transforma la imagen que está viendo la cámara en unos datos. No va a haber ninguna imagen del Postiguet lleno o vacío", explica.

El proyecto se va a implantar también en la Isla de Tabarca, como ya se contemplaba en el convenio que Aguas de Alicante firmó con el Ayuntamiento el pasado mes de enero. Y posteriormente se estudiará cómo se puede expandir a otras playas de la ciudad "con una fisionomía parecida", como la Albufereta, ya que la de San Juan es "demasiado amplia" para aplicar este tipo de tecnologías.

En la parte superior de la noticia puedes escuchar la entrevista íntegra.