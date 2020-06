San Fernando contará con un festival de música este verano en Bahía Sur

La pandemia del coronavirus va a redistribuir la oferta de música y ocio de la bahía de Cádiz. San Fernando ha conseguido atraer para sí el ciclo de actuaciones Viva La Vida (que se organizarán con artistas nacionales de gran nivel en otras 40 ciudades españolas) y entre julio y agosto reunirá a una quincena de artistas. Actuarán en un escenario adaptado a los tiempos actuales en Bahía Sur con capacidad de hasta 800 espectadores. Entre ellos, estarán Ismael Serrano, Andrés Suárez y Amaral.

Según ha podido saber la SER, el recinto será al aire libre, en un espacio situado junto al centro comercial Bahía Sur, lindante con el parque natural de la bahía de Cádiz. Cumplirá las actuales medidas sanitarias, de seguridad y distanciamiento social. El ciclo llega a la bahía gaditana gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento de San Fernando y la promotora The Music Republic.

El certamen comenzará el 17 de julio con el grupo de indie rock Viva Suecia y terminará con la actuación de la humorista Martita de Graná el 23 de agosto. Las entradas se pondrán a la venta en la plataforma wegow.com. El resto de conciertos serán: El Kanka (23 julio), La Mari de Chambao (24 de julio), Delaossa (25 de julio), Andrés Suárez (1 agosto), Carolina Durante (2 agosto), M-Clan (6 agosto), Chano Domínguez & Antonio Lizana (7 agosto), Miss Caffeina (9 agosto), Dani Fernández (13 agosto), Ismael Serrano (14 agosto), Full + Arco (15 agosto), Coque Malla (20 agosto), Amaral (21 agosto) Las entradas se pondrán a la venta este jueves a las 12:00 del mediodía.

La confirmación de este festival redistribuye la oferta musical del verano en la bahía gaditana. El No Sin Música no ha confirmado aún si se celebrará este año o si se aplaza al próximo. El Ayuntamiento de Cádiz no lo ha incluido en su programación de verano. Estaba previsto para el 13, 14 y 15 de agosto.

En Chiclana tampoco hay confirmación oficial de la cancelación del Concert Musical Festival en Sancti Petri, pero el Ayuntamiento ya ha dado por perdido el evento para este año ante la progresiva desprogramación de los conciertos más importantes. La mayoría se han fijado para 2021. El mismo promotor, Rafael Casillas, ha anunciado otro festival, el Cabaret Festival, en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, que atraerá, entre otros, a Miguel Poveda, Ara Malikian o El Kanka.

También en El Puerto se ha anunciado en la margen izquierda del río el Soko El Puerto, un festival, junto a una noria gigante, con artistas como Canijo de Jerez, Guitarricadelafuente y Mala Rodríguez, entre otros, promovido por los empresarios Paco Toro y Pascual Llopis.

Cádiz, por su parte, no ha apostado en su programación de verano por los conciertos de grandes artistas y se ha decantado por actuaciones en pequeño formato de artistas locales como David Palomar, Jesús Bienvenido y actuaciones de carnaval y flamenco. Esta programación ha sido cuestionada por el PP por su falta de ambición.