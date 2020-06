El PSOE se compromete a rediseñar y reformular la conexión de la Vía Ártabra con la A6

El PSOE se compromete a rediseñar y reformular el proyecto de conexión de la Vía Ártabra con la A6 de forma que se evite un daño medioambiental "irreversible" en el humedal de la Gándara al tiempo que se ejecuta un proyecto esencial para estructurar la movilidad del área metropolitana.

El cabeza de lista por A Coruña en la candidatura socialista a las elecciones autonómicas ha visitado el concello de Cambre con parte de la corporación municipal. Allí ha mostrado el compromiso de los socialistas con este espacio natural del municipio y que está incluido en la reserva de la Biosfera. Pablo Arangüena asegura que el compromiso de los socialistas se mantiene en una conexión de la Vía Ártabra con la A6: "Está a piques de ser destrozado pola Xunta de Galicia no trazado de salida da Vía Ártabra en incumprimento dos acordos do ano 2004 e por motivos escuros e intereses urbanísticos que supoñen a anulación dun espazo ambiental de moito valor. Comprometémonos a rediseñar ese proxecto para evitar a destrucción do humedal de A Gándara."

El humedal de A Gándara acoge cuatro especies en peligro de extinción y otras en estado de gran vulnerabilidad. Además, explican los socialistas, funciona como barrera contra posibles inundaciones.