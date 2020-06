Las AMPAS de Baeza critican los criterios de escolarización de la Junta de Andalucía. Las asociaciones de madres y padres de la localidad Patrimonio de la Humanidad están en pie de guerra por la falta de flexibilidad del gobierno andaluz, que no ha permitido aplicar una séptima unidad educativa por una diferencia de sólo 6 escolares en una ciudad con 16.000 habitantes fijos y alrededor de 4.000 de población flotante. Y es que esa es la escasa diferencia de solicitud de escolarización para el próximo curso cuando el marcador para alcanzar una séptima unidad educativa se marca en los 150 niños y niñas.

Aunque es un malestar general entre las distintas AMPAS de la ciudad Patrimonio de la Humanidad, esta redacción ha podido contactar a modo de ejemplo con el Director del Colegio Público 'San Juan de la Cruz'. Juan José Martínez Galán confirmaba a Radio Jaén el malestar de las madres y padres. Además concretaba que aunque su centro ha obtenido 28 demandas de solicitud de plaza, la Delegación de Educación de la Junta no ha accedido a aumentar la unidad. Esto conllevará que alumnos, incluso de la misma familia, tenga que ser desplazados a otros centros. Además de superar la ratio de alumnos por aula. Para Juan José Martínez sería necesario "un desdoble".

"Pero que esa misma medida no se hace en todas las localidades. Ni en Bailén, ni en Úbeda, ni en Jaén, ni en Linares se aplican los mismos criterios. Lo que está pidiendo el AMPA, que es la que se está moviendo más, y algunos padres en concreto es que se revise esa decisión antes de que llegue el día 25 de junio que es cuando empiezan las matriculaciones", ha dicho.

Discriminación educativa

Recuerda Martínez Galán que no es una situación nueva y que Baeza ya ha estado marginada en anteriores ocasiones en la oferta de plazas vacantes ya que ejemplifica que en Úbeda este número supera los 40, en Linares las 200 al igual que en Jaén capital. En Baeza no llegan a 6, siendo más grave si se tiene en cuenta que según el censo quedan por matricularse al menos 6 niños, que no lo han hecho aún por razones de la Covid-19. De esta forma, "las escasas" 6 líneas educativas con las que cuenta Baeza se quedarán a 25 niños de 3 años y provocará una enorme masificación de aulas. Y esto mismo se podría aplicar, denuncia el Director del centro, a las unidades desde Infantil a 6º. En algunos casos, incluso, por encima de 25 alumnos por aula.

El Colegio San Juan de la Cruz de Baeza podría verse en problemas a lo largo del curso por la masificación de alumnos y alumnas en las aulas / CEIP San Juan de la Cruz

"Filipenses 25, Antonio Machado 50, San Juan de la Cruz 25 y a falta de 6 niños por escolarizar Salazar 43. Es decir, que vamos a estar todas las clases a 25 alumnos. Entonces no es lógico que cuando hay localidades, muchas, con muchas plazas vacantes el municipio que más capacidad tiene de movimiento por la Academia de la Guardia Civil o por la importante llegada de temporeros para la recogida de aceituna estemos a tope. Y haya unidades o cursos donde tienen que estar incluso 28 alumnos, porque hasta 29 no te la desdoblan", explica.

Ahora, según las AMPAS consultadas por Radio Jaén, vendrá el siguiente problema. Con más de 25 alumnos por aula será realmente complicado controlar por parte del profesorado la distancia social y la metodología de prevención del contagio por coronavirus. Por ello, exigen a la Junta de Andalucía que rectifiquen inmediatamente y otorguen la séptima unidad educativa para Baeza.