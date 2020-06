El Magistral de la nueva normalidad se pone en marcha

En plena adaptación a los nuevos tiempos, el Magistral de Ajedrez de León no pierde sus costumbres. La situación sanitaria a nivel mundial impedirá su celebración presencial, pero no su disputa, aunque sea a través de una pantalla de ordenador. De la misma manera se realizó uno los actos protocolarios de rigor, una presentación realizada de forma on line desde la sede del diario Marca y que supone el punto de partida de una edición, la número 33, extraordinaria.

Al encuentro telemático no faltaron representantes institucionales, leyendas de los tableros, periodistas, colaboradores y los jugadores elegidos para la ocasión, Leinier Domínguez, número 10 del ránking mundial, Parham Paghsoodloo, actual campeón del Magistral, y Jaime Santos, número 6 del ránking español, y Alexey Shirov, ex subcampeón del mundo y actual campeón de España, que reconoció que el torneo de León, en el que participó por primera vez en 1995, le trae “muy buenos recuerdos. Es un magnífico torneo en el que he tenido encuentros muy interesantes”.

Hay jugadores tan vinculados al Magistral que no podían faltar a esta presentación. Es el caso de Vishy Anand, cinco veces campeón mundial y nueve veces ganador del Magistral, quien aseguró que “León siempre ha sabido experimentar con formatos y controles de tiempo para hacer el ajedrez más accesible al público”. Por su parte, el GM Miguel Illescas, ocho veces campeón de España, señaló que el Magistral “es un torneo que ha sabido reinventarse y por el que han pasado todas las grandes figuras”. Para el GM Paco Vallejo es “un lujo que el Magistral se celebre aún en los momentos más difíciles”, al tiempo que definió el torneo como “uno de los grandes a nivel mundial y que lleva más años en la élite”.

El alcalde de León, José Antonio Diez, hizo hincapié en el “prestigio” que ha ido ganando el Magistral “por la calidad de sus participantes y su organización”, mientras que Marcelino Sion, director del Magistral, señaló que se trata de una edición “un tanto atípica, pero esperamos que sea igual de espectacular”.

Al choque oficial entre los cuatro jugadores internacionales, que tendrá lugar del día 10 al 12, se unirán otras sugerentes actividades paralelas:

- Simultáneas del Gran Maestro Leinier Domínguez contra 25 aficionados en la plataforma Cheess.com: Las tradicionales simultáneas del Magistral, en las que a lo largo de los años los aficionados han podido enfrentarse a figuras del ajedrez mundial como Kasparov, Anand, Kramnik, Shirov, Ivanchuk o Judit Polgar, se disputarán este año en internet el día 13 de Julio. El GM Leinier Domínguez se enfrentará online a 25 aficionados.

- Conferencia sobre la Historia del Torneo Magistral de León: Tendrá lugar el 7 de Julio. El periodista y divulgador de ajedrez Leontxo García hará un repaso a los 33 años de historia del Magistral de León, los jugadores más importantes que han participado a lo largo de los años, así como la importancia de este evento en el panorama mundial del ajedrez. Su conferencia, que recogerá fotos históricas y singulares, así como entrevistas a personajes clave, estará disponible vía youtube y se difundirá a través de los medios y las redes sociales del Torneo.

Uno de los nuevos eventos que traerá consigo el torneo de este año es el I Torneo por invitación para Jóvenes Grandes Maestros de más de 2.600 puntos ELO y menores de 20 años (16, 17 y 18 de julio). Serán cuatro jugadores que jugarán con el mismo formato que el torneo oficial. Será retransmitido en directo a través de internet en Chess.com, estará dotado de una bolsa de premios de 3.000 euros y el ganador obtendrá una invitación para el Magistral de León del año 2021. Será un sistema K.O. con dos semifinales y final, al igual que el torneo oficial. En cuanto al ritmo de juego, serán 4 partidas blitz por eliminatoria de 3 minutos + 2 segundos por jugada. El desempate, por sistema Armageddon.

El Magistral y sus actividades paralelas se celebrarán desde el día 7 hasta el 19 de Julio. Es el caso del Open Internacional, una de las actividades tradicionales del torneo y que inicialmente quedó descartado por cuestiones técnicas. Sin embargo, no sólo celebrará su quinta edición este verano, sino que incrementará sus posibilidades gracias a su puesta de largo ‘online’. En total, está previsto que 2.000 jugadores (lo habitual son 120) puedan conectarse desde cualquier punto del planeta. De ellos, la mitad serían jugadores titulados (Maestros y Grandes Maestros). El formato del Open será el mismo que en ediciones anteriores pero variará el ritmo de juego. Este año serán partidas blitz 3+2. Los 8 primeros clasificados jugarán una Liga por los 8 primeros premios.

Para poner en marcha toda esta maquinaria virtual, los responsables del Magistral han confiado en Chess.com, una de las principales plataformas digitales de ajedrez del mundo por su capacidad tecnológica, con un equipo presente en doce países y que alberga más de un millón de partidas de ajedrez online todos los días. Los comentaristas del Magistral en esta edición, que se retransmitirá también en inglés, serán los Grandes Maestros Francisco Vallejo, Julio Granda, Carlos Matamoros y el Maestro Luis Fernández.

Para participar en el Open, los jugadores interesados deberán abrir una cuenta (gratuita) en www.chess.com, con su nombre real actualizado en el perfil. Al iniciar sesión, se accederá a la zona de Juego y posteriormente a Torneos. Desde una hora antes del inicio podrán seleccionar el V Open en la lista de Torneos y unirse al mismo. Serán un total de catorce rondas, que se jugarán durante dos días (14 y 15 de Julio) y con una importante bolsa de 4.000€ en premios.