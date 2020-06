La Asociación Salvemos la Dársena acusa al Ayuntamiento de ceder ante los especuladores y han remitido un comunicado para volver a expresar su rechazo al proyecto de construcción de viviendas en la zona. "El pasado 14 de mayo en la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia se aprobó inicialmente el Plan Especial de Reforma Interior PERI-5 del PGOU de Palencia. La aprobación definitiva de este Plan permitiría la construcción de bloques de edificios de 5 alturas (4 + áticos) además de viviendas unifamiliares en los entornos de la dársena y el ramal del Canal. Para ver este asunto con perspectiva debemos irnos al PGOU de 1992, que calificaba como “suelo rústico de especial protección” buena parte de los terrenos de la margen derecha del río Carrión."

Fue con el PGOU aprobado finalmente en 2008 cuando se cambia la calificación de algunos de esos terrenos protegidos por la de “urbanos no consolidados” (aunque el debate se inició varios años antes, cuando uno de los propietarios de esos terrenos era concejal de Urbanismo). Es decir, suelo que siempre había estado protegido para evitar la edificación y la especulación pasa a ser urbanizable y se permite la construcción desproporcionada junto a un monumento histórico-cultural-natural, el Canal de Castilla, seña de identidad de nuestra región y de nuestra ciudad, donde gran cantidad de conciudadanos acuden para disfrutar del espacio libre, la fauna y flora locales y el aire puro.

En aquel momento, 2008, previo a la gran crisis económica, no fueron tomadas en serio las alegaciones y las advertencias de quienes se opusieron. Posteriormente la realidad nos ha demostrado que el modelo económico basado en el hormigón era cortoplacista y perjudicial, y que la Palencia que se esperaba para 2020 no es la que tenemos. Desde hace más de una década Palencia ha perdido población constantemente. El empleo escasea y el comercio cierra. Cerca de 10.000 viviendas permanecen vacías y muchos edificios del centro se deterioran o están en ruinas. La media de edad aumenta y los jóvenes emigran. Con este panorama ¿realmente necesitamos 300 viviendas nuevas en un espacio que hasta hace poco estaba protegido?

Desgraciadamente, el ayuntamiento ha decidido no poner ningún obstáculo a la construcción de 294 viviendas y 323 plazas de aparcamiento en los terrenos que antes mencionábamos junto a la dársena y ramalillo del Canal. Pero no sólo eso: el ayuntamiento también tendrá que hacerse cargo de buena parte de la urbanización planificada, lo que supondrá un desembolso millonario para las arcas públicas. La Asociación Salvemos la Dársena está compuesta por vecinos y vecinas de Palencia que se oponen a la destrucción de un entorno de gran valor histórico, cultural, natural, paisajístico, deportivo, ecológico… Allende el Río tiene carencias en cuanto a servicios, accesos, limpieza, iluminación, congestión de tráfico, etc. Carencias que deben ser subsanadas por el consistorio con la máxima brevedad. Eso sí sería “poner en valor” el barrio, y no hormigonarlo.