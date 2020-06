El Ayuntamiento de Santander desestima las alegaciones de la adjudicataria ASCAN GEASER

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santander ha desestimado las alegaciones presentadas contra ocho expedientes abiertos a la adjudicataria del servicio de limpieza, a la que ha advertido de que "si siguiera incumpliendo" el contrato podría rescindirse, según ha informado el portavoz del equipo de gobierno, Javier Ceruti.

La UTE Santander Viva y Limpia II ofrece este servicio desde que se le adjudicó en 2014 para un plazo de diez años, por lo que todavía quedarían más de tres, y a razón de 15,9 millones de euros anuales, sin contar el IVA.

"Exigiremos el cumplimiento íntegro y si no la rescisión del contrato, ya que si hay incumplimiento de una de las partes, obviamente, se puede resolver el contrato", ha afirmado Ceruti en la rueda de prensa en la que ha detallado los acuerdos de la Junta de Gobierno Local.

Durante esa reunión se ha rechazado el recurso interpuesto por la UTE Santander Viva y Limpia II contra la incoación de un expediente sancionador y se han desestimado las alegaciones presentadas contra otros ocho expedientes.

"La empresa de limpieza lleva años generando descontento con su servicio. Es conocido por todos que la ciudad no tiene los niveles de limpieza exigidos", ha criticado Ceruti, quien ha añadido que, "sólo en víspera de las últimas elecciones se incoaron unos pocos expedientes contra ellos".

Además de los que se han abordado en la Junta de Gobierno de Local, hay otros tres expedientes abiertos, aunque el portavoz ha incidido en que "podría haber más" ya que se está analizando todo el servicio.

El expediente número 1 recoge una penalización de 1.500 euros por la "deficiente" atención al cliente, que ya es aplicable, mientras que los demás se cuantifican en 6.000 euros como máximo.

El resto recogen "incumplimientos" del contrato que van desde la colocación de contenedores diferentes a los ofertados o el deficiente estado de mantenimiento del parque de papeleras, a la disponibilidad de una capacidad inferior de los contenedores a la acordada.

Otro se refiere a la plataforma de gestión del servicio, que según ha dicho Ceruti no funcionaba. En este sentido ha mencionado que se viene hablando de la utilidad de la "smart city" para el cumplimiento de los contratos externos del Ayuntamiento.

"Aquí tenemos una de las pruebas de lo poco que, efectivamente, ha servido", ha afeado.

Además, ha advertido de que pagar estas sanciones, que responden al "incumplimiento puntual" de partes del contrato, "no habilita a seguir incumpliendo", por lo que no descarta la rescisión del contrato si la situación sigue igual, aunque reconoce que "no es fácil" porque los trámites para ello son "enormemente complicados".

"Pero no puede quedar un resquicio de duda de que el que no cumple, se enfrenta a esta posibilidad. Cuando se adjudica un contrato es para cumplirlo", ha insistido.

Y ha puntualizado que este caso es "absolutamente distinto" al de Parques y Jardines, cuyo contrato está resuelto pero se prorrogó para evitar que no se prestara el servicio, mientras que el de limpieza todavía está "vivo".