10 anys de l'accident de Castelldefels: "A casa nostra, s'ha acabat el Sant Joan"

23 de juny de 2010. Avui fa 10 anys de la revetlla de Sant Joan que va acabar en tragèdia. L'accident de tren de Castelldefels on van morir 12 persones. Centenars de viatgers que anaven a celebrar la nit a la platja van invadir les vies per creuar l'estació, quan un altre tren va pasar-lo per damunt a 140 kilòmetres per hora. Després d'una dècada, el cas segueix viu als tribunals.

El germà de la Jèssica era un dels passatgers que aquell dia van creuar mortalment les vies. Viatjava amb quatre amics per celebrar la revetlla a la platja, com feien sovint. "A casa nostra s'ha acabat per sempre el dia de Sant Joan", explica a SER Catalunya. "Cada any és més difícil que l'anterior. Per nosaltres no és un dia de celebració, sinó de record; de record d'una època que va ser molt dolorosa".

Les famílies de les 12 víctimes esperen aquesta tardor l'última decisió judicial. L'Audiència Nacional ha de resoldre el recurs de l'acusació respecte de l'última sentència, "especialment dura en les formes", segons explica a SER Catalunya l'advocada del cas, Núria López. Un rere l'altra, cada tribunal ha repetit el mateix: "a ningú més que a les víctimes pot imputar-se la causa i responsabilitat del sinistre". És el mateix que van defensar les autoritats hores després de l'accident. "Aquest lamentable accident s'ha produït a causa de la imprudència comesa per part d'aquells passatgers que van intentar travessar la via des de l'anada; quelcom totalment prohibit", sentenciava l'aleshores ministre de Foment, José Blanco. Les víctimes lamenten en 10 anys ni Renfe ni Adif s'hagin posat mai en contacte amb ells, ni els hagin fet cap trucada.

El llavors alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, fa una ofrena floral en memòria de les víctimes de l'accident / Getty Images

A les 23:23 h de la nit de Sant Joan, un tren fins dalt de passatgers que venia de Barcelona parava a l'estació de Castelldefels -Platja. El comboi va haver de restar aturat durant quatre minuts perquè no parava de baixar gent i alguns s'hi arrepenjaven per evitar caure a les vies. "No hi havia evacuació ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra", explicava a la SER un testimoni la nit de l'accident. "Va arribar un tren amb centenars de persones, es va crear un embut i molts van acabar creuant", explicava un altre.

"A l'andana no s'hi cabia, el túnel subterrani estava ple i el pas elevat tancat", explica la lletrada Núria López; que insisteix que l'estació tenia mancances de llum, espai i zones d'evacuació. "L'estació de tren estava molt fosca, no es podia veure des de l'andana i es va generar una gran confusió entre els passatgers perquè no sabien on era la sortida. El túnel que hi havia era, a més, vuit vegades més petit del que marca la normativa", enumera López. El cert és que l'informe pericial que va presentar l'acusació demostrava que aquella nit, prop de 1.800 persones van desembarcar a una estació de 650 metres quadrats: "Sortien a cinc persones per metre quadrat", ironitza López.

15 segons després que el tren de Rodalies marxés, desenes de persones van decidir creuar per les vies. Un tren Alais, que venia d'Alacant, els atropellava a tota velocitat. L'autòpsia va revelar que cap dels morts havia begut alcohol. Un mes després, una jutgessa de Gavà va intentar tancar el cas. L’Audiència de Barcelona va obligar-la a reobrir-lo dues vegades fins que al 2014, el tribunal el va acabar arxivant definitivament.

No hi havia delicte penal, però la sentència obria la porta a una sanció administrativa: "L'absència de mesures específiques davant la multitud que va baixar a l'andana, unida a la confusió que es va produir pel fet que molts passatgers creguessin, erròniament, que havien de sortir per pas superior que havia estat tancat fa uns mesos, (...) així com la falta de personal que indiqués la sortida del pas subterrani en aquestes circumstàncies, és una omissió que pot merèixer un retret des d'un punt de vista civil o administratiu, davant la falta de previsió de l'aglomeració que es va generar", resa la sentència.