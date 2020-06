El PSOE explica su negativa a desbloquear la liquidez de los convenios

El grupo socialista ha dado a conocer los detalles de su negativa a aprobar la modificación presupuestaria que va este jueves a pleno para dotar de liquidez a las ayudas nominativas a los colectivos sociales, culturales y deportivos y a hacer frente a algunas facturas que no tienen actualmente consignación económica. El primer grupo de la oposición, por una parte, tiene muchas discrepancias respecto a las partidas que el equipo de gobierno propone aminorar para poder detraer los 731.000 euros que el Ayuntamiento necesita para estos gastos. Laura Jorge hablaba de algunos ejemplos, como son los 30.000 euros que se descuenta de la partida de alumbrado público, que va en detrimento de la eficiencia energética. “Esto es referente a sustitución de puntos de luz actuales por tecnología LED con el consecuente ahorro que supondría y de mejora de instalaciones de alumbrado y semáforos: estamos reduciendo en sostenibilidad y el informe técnico dice que no afecta su minoración al normal desenvolvimiento del servicio, pero es que tampoco estamos mejorando y eso nos preocupa”, comenta la concejal socialista, que habla también de los más de 99.000 euros con el que se reduce el apartado de Desarrollo Ecomómico. “La explicación a esto es que no se va a realizar Fiduero ni el Envero Fest, pero nos preguntamos si el equipo de gobierno no va a proponer ninguna alternativa, lo que también nos preocupa”, añade.

En la otra vertiente de esta modificación presupuestaria, el grupo socialista ha insistido en que está completamente de acuerdo en la necesidad de mantener a los colectivos del municipio la financiación municipal, o incluso incrementarla si fuera necesario. Sin embargo, critica que el equipo de gobierno lo quiera hacer de esta manera, en lugar de haberse puesto a trabajar en un nuevo presupuesto, como explica el portavoz. “No tenemos presupuestos porque no quiere, porque incluso nosotros estamos dispuestos a poner nuestros votos en un presupuesto 2020, que en todo lo que fuera temas sociales hemos demostrado nuestra lealtad a la ciudad, no al equipo de gobierno, sino a la ciudad y en los remanentes 2020 les hemos demostrado que estamos dispuestos a trabajar por esta ciudad y estábamos dispuestos a hacer un presupuesto 2020”, argumenta Alfonso Sanz.

Por lo que se refiere a los gastos para los que se necesita dar liquidez, el PSOE critica también algunos conceptos. Es el caso de la revisión de precios del autobús urbano de los tres últimos años, a la que se destinarán más de 22.000 euros. “A Aranda el autobús urbano le costaba cero euros hasta que llegó el mandato pasado el Partido Popular y decidió un coste de más de 200.000 euros al año, con un servicio que se presta prácticamente igual, las novedades son pocas, por tanto no estamos dispuestos a estar al año incrementando”, critica Sanz.

En esa lista de gastos sin consignación presupuestaria, el más elevado es el modificado de las obras de la nueva comisaría de la Policía Local, que supera los 131.000 euros. El portavoz del PSOE no admite que en un proyecto que ha costado un millón de euros se hayan olvidado de detalles esenciales. “Una cosa que nos ha costado un millón euros, ¿todavía seguimos teniendo que meter dinero porque dicen que se les ha olvidado hacer un ascensor en el hueco pero no pone el coste del ascensor?”, se pregunta el portavoz socialista.