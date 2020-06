Tensión en Abanto Zierbena por la construcción del Parque Tecnológico

La construcción del Parque Tecnológico de Abanto-Zierbena, que albergará proyectos como el Energy Intelligence Center, provoca tensiones en el Ayuntamiento. La oposición acusa al ejecutivo local de "falta de transparencia" en la gestión del proyecto y critica la ubicación del Parque en un entorno histórico. En concreto, la construcción se está llevando a cabo en las campas de Murrieta, donde tuvo lugar la Batalla de Somorrostro (1874), en la Tercera Guerra Carlista, y donde, presuntamente, fue encontrado un yacimiento arqueológico..

Además, la oposición juzga que se vayan a destruir 530.000 metros cuadrados de zona verde, dicen, "pudiendo construirlo en terreno industrial en desuso". También critican que, además de los 60 millones de euros que se van a destinar al proyecto, se inviertan otros 15 millones en la construcción de los accesos, por no tratarse de terreno urbanizado.

Koldo Silva, de Independientes Abanto-Zierbena, critica igualmente los efectos nocivos que esta iniciativa podría tener en el medio ambiente y en la salud de los vecinos. "La zona minera está muy afectada y muy contaminada ya, y hay estudios que hablan incluso de cáncer", asegura ante los micrófonos de Radio Bilbao. "La carga que va a venir aquí de coches, camiones y demás, va a ser bastante elevada. Hay que tener cuidado con eso también", afirma.

Una de sus demandas más importantes es la falta de transparencia e información por parte del ayuntamiento. "La ciudadanía quiere que se le traslade información de qué empresas se van a ubicar aquí y en qué va a consistir todo. Transparencia e información", reclama.

Por el contrario, desde el Consistorio, aseguran que todo el proceso se ha llevado con transparencia. "En el propio ayuntamiento, hemos tenido que aprobar el proyecto, en comisiones informativas donde están los partidos, y las exposiciones públicas están con fechas marcadas; el proyecto ha estado expuesto en distintas fases, cualquier vecino o partido político lo ha podido ver", asegura la alcaldesa, Maite Etxebarria (EAJ-PNV).

La alcaldesa afirma que el Parque Tecnológico traerá hasta 2.000 puestos de trabajo en los próximos 15 años, que será beneficioso para atraer a "empresas innovadoras, estratégicas y punteras" y que "es una ocasión extraordinaria para que los jóvenes de Abanto y de fuera puedan dirigir su mundo profesional hacia esta oportunidad de empleo".

Sobre las implicaciones arqueológicas de la zona, la alcaldesa es rotunda. "No hay ningún dato que diga que se ha dado un hallazgo arqueológico en las obras de este espacio. Si se diera, Parque Tecnológico y Diputación Foral de Bizkaia, pondrían en marcha el protocolo y no se meterían allí las máquinas", explica Maite Etxebarria. "Si hubiese un hallazgo arqueológico, no nos taparíamos los ojos ni entraríamos en la zona como un elefante en una cacharrería", sentencia.

A falta de puntos en común entre el ejecutivo local y la oposición las polémicas en torno al parque han provocado algunas protestas vecinales. La última tuvo lugar hace unos días.