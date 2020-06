Un estudio de las universidades de La Laguna y Leipzig dice que el puerto de Granadilla es "inútil"

El puerto de Granadilla (Tenerife) se ha demostrado que es una instalación "inútil e innecesaria", según investigadores de las universidades de Leipzig y La Laguna que han analizado los efectos de la construcción de esa infraestructura.

Según se indica en un comunicado de la Universidad de La Laguna, los investigadores dicen que esa obra representa "un buen ejemplo de las políticas basadas en el desmedido crecimiento inmobiliario y las políticas de promoción de macro infraestructuras que caracterizaron al Estado español a partir de la década de los noventa".

Los investigadores Fernando Sabaté Bel, de la Universidad de La Laguna, y Alejandro Armas-Díaz, de la Universidad de Leipzig, han publicado en la revista Territory, Politics, Governance el artículo "Struggles on the Port of Granadilla: defending the right to nature".

Se trata de un estudio sobre los procesos de "mercantilización de la naturaleza" y los movimientos sociales relacionados con la construcción del puerto de Granadilla, en Tenerife.

Recuerdan los investigadores que el proyecto de construir un puerto en el litoral de Granadilla de Abona, reactivado a finales del siglo pasado, provocó durante años una masiva contestación social en Tenerife.

Su fase inicial se inauguró hace apenas dos años y, a juicio de los autores del artículo, se ha demostrado "inútil e innecesaria" y representa "un buen ejemplo de las políticas basadas en el desmedido crecimiento inmobiliario y las políticas de promoción de macro infraestructuras que caracterizaron al Estado español a partir de la década de los noventa".

A su coste económico extraordinario se suma su impacto sobre la naturaleza tanto directo, por la afección a los ecosistemas destruidos, como por las consecuencias de traer a escena, por primera vez en Canarias, nuevas modalidades de políticas de "conservación ambiental", añaden.

Armas-Díaz y Sabaté Bel consideran que los cambios en las políticas de conservación de la naturaleza se ponen al servicio de los intensos procesos de urbanización y el desarrollo de grandes infraestructuras.

En ese sentido, el análisis del puerto de Granadilla ilustra de manera ejemplar tales cambios, prosiguen los investigadores, con episodios en los que los recursos protegidos son intercambiados y deslocalizados hacia otras áreas (green-grabbing), y otros en los que se reduce o elimina la protección (un-green grabbing); ambas con idéntico objetivo: facilitar la urbanización y, con el mismo efecto, la destrucción de la naturaleza.

Estas observaciones se basan en la información facilitada en entrevistas con expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, así como en conversaciones con activistas ambientales, y en la participación en reuniones, manifestaciones y encuentros con colectivos ambientalistas.

Además, han consultado informes elaborados por el Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, legislación y prensa.

Aunque estos resultados son similares a los que reflejan investigaciones sobre casos de otras regiones europeas, una de las singularidades encontradas aquí es la importancia que suponen las protestas contra la destrucción de los recursos naturales en el ámbito insular, se añade en un comunicado.