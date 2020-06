Cruce de declaraciones entre PP y PSOE sobre los trenes de la provincia, 'Viaje de ida sin vuelta a Madrid'

Desde el Ayuntamiento de Jódar, ante las crecientes dudas acerca de la aparente cancelación del Talgo con parada en la estación Jódar-Úbeda, también se ha sumado a la polémica, publicando en redes sociales, lo que consideran se trata de UN BULO.

“Ante la situación de pandemia ha habido trenes parados que se irán poniendo en marcha en breve acondicionándose y adaptándose a la situación de nueva normalidad en la que nos encontramos en España.

Por favor, debemos ser cautos y prudentes en esta situación que atravesamos y volver poco a poco a la normalidad habitual”.

Partido Popular

La polémica surgía, el pasado domingo, con una nota de prensa desde el PP, en lo que consideraba nuevo ataque del PSOE a la provincia y exigiendo a Ábalos y a Reyes que garanticen el transporte ferroviario entre las estaciones de Cabra del Santo Cristo y Jódar con Madrid.

Los populares señalan que desde este sábado es imposible desplazarse desde la capital de España hasta las estaciones de ferrocarril de Cabra del Santo Cristo y hasta Jódar-Úbeda.

Paradójicamente al parecer RENFE sí que mantiene la posibilidad de hacer el trayecto en sentido inverso, “por lo que los socialistas están poniendo en bandeja que los jiennenses se marchen, pero no puedan volver por tren”.

El diputado nacional y presidente provincial del Partido Popular, Juan Diego Requena, señalaba que según la información de la que dispone su formación “desde este sábado ha desaparecido otro servicio ferroviario en la provincia, ya que hemos podido comprobar que no existe la posibilidad de adquirir un billete de tren para hacer el trayecto entre Madrid y las estaciones jiennenses de Cabra del Santo Cristo y la de Jódar-Úbeda, por lo que afecta gravemente a un buen número de jiennenses que ven nuevamente como el PSOE recorta las ya escasas ofertas ferroviarias”.

El líder de los populares señalaba que “paradójicamente” sí que es posible hacer el trayecto en el sentido de ida, es decir “sí que existe posibilidad de utilizar el Intercity para desplazarse desde estas estaciones de la provincia hasta Madrid”. En este sentido, los populares indican que es una nueva “traición de Reyes a su provincia y precisamente a su comarca y que además viene a poner en evidencia la nula influencia del PSOE de Jaén ante el gobierno de Sánchez”.

Requena hacía un llamamiento para que no se confirmen estas tristes noticias, ya que vendrían a demostrar que “el PSOE de Jaén no mueve un dedo cuando su ministro apuesta por despoblar la provincia, ya que permite que los jiennenses viajemos en tren hasta Madrid, pero luego no ofrece un servicio para volver a nuestra tierra, lo que parece una clara apuesta por la despoblación”.

Según la información de la que dispone el PP de Jaén, hasta el mes de marzo sí existía parada del Inercity que procede de Madrid en las estaciones de Cabra del Santo Cristo y de Jódar-Úbeda, pero desde este sábado ya no existe esa opción, por lo que cualquier persona de esa zona que se traslade en tren a Madrid luego no podrá volver a la estación de donde partió, “lo que es una incongruencia total y lo que conllevará que se reduzca mucho más el uso de estas estaciones y así que luego el Ministerio tenga una excusa para cerrarlas definitivamente”.

Requena anunciaba que, de confirmarse esta triste noticia, “formularemos una iniciativa parlamentaria para que el Congreso de los Diputados exija de una vez al gobierno que deje de marginar a la provincia y que Ábalos se ponga manos a la obra para ejecutar las actuaciones que la provincia demanda para no quedar aislada”.

El diputado popular recordaba que ya su formación ofreció a los socialistas jiennenses pactar un texto conjunto para “presentar una iniciativa en el Congreso donde se pidiese al Ministerio que se acometan las actuaciones recogidas en el dictamen que en su día emitió el Consejo Económico y Social de la provincia, pero vemos mucha pasividad por parte del PSOE de Jaén”. Desde el PP de Jaén también recuerdan a Reyes que “no hemos visto ningún avance ni mejora tras sus famosas reuniones con RENFE y ADIF, todo lo contrario, cada vez que se han reunido parece que lo único que han conseguido los socialistas es más recortes para Jaén”.

El presidente de los populares jiennenses finalizaba, poniendo de manifiesto que, no es intención de su partido hacer una guerra política, “lo que necesitamos es que Jaén no desaparezca del mapa ferroviario y lamentablemente cada vez vemos más aislamiento, por lo que volvemos apelar a la unidad de partidos, no podemos dejar pasar ni un minuto más”.

PSOE

El senador socialista Manuel Fernández respondía, el propio domingo, acusando a los responsables del PP de Jaén de ser “unos profesionales del bulo” y vuelve a desmentir el invento propagado por su presidente provincial en relación al ferrocarril.

“Un mes después de inventarse el bulo del Talgo Sevilla-Barcelona, un mes después de que nadie haya pedido disculpas por aquella mentira, el PP vuelve a salir a la palestra inventando otro recorte ferroviario en un ejercicio de ignorancia, desconocimiento, falta de rigor o mala fe. O tal vez todo junto”, resumía.

Fernández subrayaba que el tren al que se refiere Requena tenía antes de la pandemia 2 servicios de ida a Madrid y 1 de vuelta, y que tras la declaración del Estado de Alarma se redujo 1, de manera que en estos 3 meses ha habido 1 servicio de ida y otro de vuelta.

Hay que recordar que Renfe ha iniciado la recuperación progresiva de los servicios tras acabar el Estado de Alarma, por lo que ese tercer servicio se reactivará dentro del calendario programado por Renfe, “como en el resto de España”. De hecho, mañana Jaén recupera 2 servicios a Madrid y Sevilla. “El Estado de Alarma provocó una lógica reducción de servicios ferroviarios en toda España y el PP de Jaén quiere utilizar esto para intentar desgastar al Gobierno, inventando un recorte que no existe y generando un agravio que no tiene fundamento. Son unos irresponsables”, critica.

Fernández advertía al PP de Jaén que “en política no todo vale” y les recuerda que “mentir a los medios de comunicación y a la ciudadanía está muy feo”. Añade que “el PP de Jaén se ha especializado en las 'fake news', en crear y propagar bulos que luego no rectifica y por los que no pide perdón, como ocurrió con el Talgo”.

“Cuando se miente tan a menudo, se pierde toda credibilidad. Y cuando se pierde toda credibilidad, uno va camino de la irrelevancia, que es lo que está pasando con el PP de Jaén”, sentenciaba. El senador socialista señalaba, además, el ejercicio de desfachatez de Requena cuando dice que se recorta la ya de por sí “escasa oferta ferroviaria”. “Escasa oferta ferroviaria que dejó el Gobierno de Rajoy después de 7 años de desmantelamiento. Le ha faltado completar la frase”, ironiza Fernández, quien recuerda que con el PP la provincia de Jaén “perdió servicios ferroviarios a mansalva, hubo una pírrica licitación de 5 millones de euros y se perdieron 100.000 viajeros en las estaciones de toda la provincia”.

Información contradictoria

Esta redacción, ha intentado, a través de la web de RENFE y telefónicamente, sacar billete de ida-vuelta desde Jódar a Madrid, y ese trayecto no está disponible, “El trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias.” Se puede viajar a Madrid, pero no hay ningún servicio de Madrid a Jódar.

Mientras que, en el tablón de anuncios de la propia estación, sí que aparecen los servicios, dos hacia Madrid (Salidas a las 10:19 y 18:45) y uno desde Madrid hacía Almería (Llegada a las 18:41).