Reyes: "El Ayuntamiento no tiene pulso, ni liderazgo e ideas"

Las críticas desde el PSOE de Jaén en torno al equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Linares no son favorables. Tras un año de su llegada al poder, Ciudadanos, Partido Popular y Cilu suspenden según el secretario general de los socialistas en la provincia, Francisco Reyes. "No tiene pulso y está sin fuerza, liderazgo o ideas", apunta quien también es el presidente de la Diputación Provincial.

Como consecuencia del "abandono y dejadez" del "tripartito", a día de hoy "hay 1.700 parados más en la ciudad después de un año", lamenta Reyes. Un ejemplo que, según el PSOE, demuestra que los tres partidos del gobierno "callan cuando a los linarenses le dan un tajo" es el Plan AIRE de la Junta de Andalucía. En este sentido, el líder de los socialistas jienenses denuncia que el municipio ha sufrido un "importante recorte" que, comparado con el último plan de empleo de Susana Díaz al frente de la administración andaluza, se traduce en cerca de dos millones de euros menos para Linares, "siete menos para el conjunto de la provincia".

Francisco Reyes asegura que, entre las prioridades de la administración andaluza no está el impulso de proyectos como el Puerto Seco o el CITPIC. Asuntos de los que, señala, el equipo de gobierno municipal guarda silencio. Una actitud incomprensible para el dirigente socialista que, además, muestra su indignación al entender que La Junta ha desperdiciado 150.000 euros de la Diputación "por no firmar un convenio". Un interés que tampoco se ha dejado notar, en su opinión, en torno al Mercado de Santiago, espacio del que "nadie ha preguntado nada".

En cambio, pone en valor las acciones que tanto el PSOE como la Diputación Provincial han impulsado para generar empleo "como son los casos de Etropos y Directedmetal 3D", por no hablar de "los 300.000 euros para Linares" incluidos en el reciente plan aprobado en la institución provincial para ayudar a los municipios jienenses después de la crisis sanitaria del coronavirus. Aquí, reyes indica que "el Gobierno de España ha sido sensible y la pregunta que me hago es qué beneficio ha tenido que en la Junta estén los mismos partidos que mandan en el Ayuntamiento de Linares. La respuesta es en nada", sentencia Francisco Reyes.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Linares, Daniel Campos, se sumó al balance negativo del primer año de gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad. Lo hizo cargando contra el equipo gestor al que acusa de no recibir a ningún vecino o, "lo que es más grave, a empresarios tampoco". De hecho, desveló que existe una empresa quiere marcharse del municipio "porque el alcalde no les recibe", si bien, en ningún momento aportó la identidad de la misma.

Campos, además, insiste en que "el equipo de gobierno está roto entre sí, se traicionan mutuamente". Problemas de coordinación que provocan, a su juicio, "más paro y pobreza infantil" por no mencionar el abandono para asociaciones de la mujer con un consejo local que "no se reúne". De otros apartados como el deporte, el socialista señala que el servicio actual "nunca ha estado peor". Aunque el alquiler de pistas ya se puede tramitar a través de internet, Daniel Campos cree que es un error privatizar este sistema, a la vez que echa de menos que el Ayuntamiento empiece a desarrollar promesas como la remodelación de la pista de atletismo.

En el terreno industrial y de infraestructuras, Campos lamenta que "ni una sóla nueva empresa se haya instalado en el parque de Santana Motor" o que iniciativas como el Ramal de Vadollano sigan estancados. Respecto a las comisiones informativas del consistorio, el socialista opina que es una "vergüenza" que muchas de ellas ni se hayan celebrado después de doces meses. Entre ellas "las de Economía y Hacienda y la de Desarrollo Económico, Empresa y Universidad".