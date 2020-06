Osasuna encarrila la permanencia en Vitoria

Paso de gigante de Osasuna para acercar la permanencia en primera división con la victoria en Mendizorroza. No pudo abrir mejor el equipo de Jagoba Arrasate una semana clave para asegurar celebrar el centenario en primera división que ganando en Vitoria. En un partido serio, sin alardes, dejando la portería a cero y aprovechando una de las contadas ocasiones de las que dispuso. Las dudas generadas en las 2 últimas jornadas, más por la mala imagen que por las derrotas en sí, suponían un examen para el conjunto rojillo midiéndose a un rival directo, el Alavés. Hasta 8 cambios en la alineación titular incluido el cambio de sistema. Lo más llamativo la suplencia de Estupiñán y la titularidad de Toni Lato, a la postre protagonista del partido marcando el gol que le daba la victoria a Osasuna.

El resto de los cambios más esperados visto la reacción del equipo tras el descanso en Mestalla. Torres y Rubén García por las bandas con Enric Gallego en punta además de Arnaiz que no puede jugar el sábado por contrato ante el Leganés. Aridane volvió al centro de la defensa para formar con David García y Moncayola con Oier el doble pivote. El octavo cambio ya estaba avisado por las molestias musculares que dejaron a Rubén Martínez en Pamplona que dejaba a Sergio Herrera la portería libre.

Un partido sin dueño claro pero en el que el Alavés dispuso de la ocasión más clara antes del descanso en remate de cabeza claro de Joselu que salió afortunadamente para Osasuna alto. Al inicio de la segunda mitad la volvió a tener el Alavés en este caso por medio de Lucas Pérez en pugna con David García y el remate del delantero babazorro salió rozando el poste. El Alavés había tenido 2 claras en la primera hora de juego y las había perdonado. Osasuna avisó una vez a balón parado con David García y Aridane estorbándose en un centro de claro de Torres y a la siguiente no perdonó. Balón al área para que la pelee Enric Gallego y el balón suelto para Toni Lato que fusilaba a Pacheco para marcar el único gol del partido, el primero del lateral valenciano en esta liga.

El carrusel de cambios del Alavés no cambió el signo del partido que siguió controlando Osasuna. Arrasate refrescó el equipo con la entrada de Estupiñán y Darko por Rubén García y Moncayola para darles descanso de cara al partido del sábado en el Sadar ante el Leganés. Un encuentro en el que descansarán pero obligados por sanción Oier Sanjurjo y David García por acumulación de amonestaciones. No agotó los cambios el de Berriartua que solo hizo el tercero con la entrada de Mérida por Arnaiz que no puede jugar por contrato.

Victoria de oficio de Osasuna en Mendizorroza para encarrilar la permanencia que puede certificar este sábado en el Sadar ante el Leganés.