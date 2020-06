Garrido, La Alamedilla y Prosperidad, las zonas de Salamanca donde más muertes por el covid se han producido

El coronavirus en la provincia de Salamanca se ha cobrado la vida de 370 personas en los hospitales de la capital, y 260 en las residencias de mayores de toda la provincia salmantina, según los datos oficiales de la Junta de Castilla y León. Esos mismos datos apuntan a que 207 personas más han muerto con síntomas compatibles del covid en los centros residenciales charros.

Afortunadamente, Salamanca suma once días sin muertes por culpa de la COVID-19: no se han registrado decesos ni en el Hospital Clínico, ni tampoco en las residencias de mayores desde el pasado 12 de junio. No obstante, se siguen produciendo casos aislados de contagios en la provincia salmantina, con entre uno y dos al día, aunque también hay jornada en las que no se producen positivos de covid.

Por áreas, la zona básica de salud de Salamanca en la que más muertes por habitante se han producido es la del centro sanitario de Pedrosillo el Ralo, lugar en el que han fallecido 25 personas, el 0,95% de la población total residente en esta comarca. La siguiente comarca es la de Villoria, donde han muerto 29 personas, el 0,72% de los habitantes. Tras ellas, las comarcas de La Fuente de San Esteban, Linares de Riofrío, Perirubana Norte y Alba de Tormes son las que más muertes por habitante han registrado.

En términos absolutos, es decir, en cuanto al número de personas que han fallecido en un territorio, la peor parte se la ha llevado el alfoz norte de Salamanca, zona básica de salud en la que han muerto 93 personas. Esta área comprende a municipios como Villamayor, Villares de la Reina y Cabrerizos, entre otros.

Dentro de la capital, ciudad que se divide en once área sanitarias, los peores datos se han registrado en el barrio de Garrido, uno de los más populosos de Salamanca capital y que es la zona en la que más personas han muerto por el coronavirus: 41 han fallecido en Garrido Norte, y 48 en Garrido Sur. No obstante, en estas zonas también se computan los decesos de habitantes salmantinos de los barrios de Ciudad Jardín, Puente Ladrillo y del Alto del Rollo.

En porcentaje, ha muerto el 0,2% de la población salmantina que reside en estos barrios por culpa del covid.

Tras esta zona, en términos absolutos, el área que ha registrado más muertes por el coronavirus es el centro de salud de La Alamedilla, lugar que engloba a los barrios del parque de La Alamedilla, y de la Prosperidad. Han fallecido en total por el coronavirus 32 personas, el 0,17% de la población que reside en este lugar.

El resto de zonas de Salamanca capital, en todas, se han producido fallecimientos. El barrio en el que menos muertes se han dado es el de San José, área que engloba a este barrio, a El Tormes, La Vega y El Zurguén. 10 personas han perdido la vida por la COVID-19 en esta área del sur de la ciudad.