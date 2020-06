"El 40% de los residentes en San Fernando de Henares murió hasta mediados de mayo"

Los datos que siguen llegando de las residencias de mayores relacionados con la gestión de la pandemia, siguen siendo impactantes. En San Fernando de Henares, con cerca de 40.000 habitantes, el número total de muertos hasta mediados del mes de mayo no es, aparentemente, de los más elevados con 88 fallecimientos señalados por las entidades ciudadanas entre los casi 6.000 reconocidos por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, esa cifra supone, según datos publicados por las asociaciones locales, el 40% del total de residentes en las dos únicas residencias de mayores de San Fernando de Henares.

En un comunicado que firman las asociaciones La Moradita, Jarama y San Fernando de Henares, los vecinos explican que esa cifra de ancianos fallecidos en las dos residencias del municipio, supera al número de muertes de vecinos de San Fernando en el propio Hospital del Henares, ocasionadas por la pandemia. Las cifras obtenidas por las entidades reflejan que, el pasado 10 de mayo, eran 48 las víctimas del Covid-19 con domicilio en la localidad. En las dos residencias, ORPEA y San Fernando de Henares, murieron 40 personas más que en el hospital donde, en total, habían muerto entonces 128 personas residentes en San Fernando.

Teniendo en cuenta estos datos, las asociaciones reclaman al gobierno municipal (PSOE-Ciudadanos) que presente una denuncia contra el gobierno de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal Superior de Justicia para que se medicalicen las residencias de mayores cuanto antes. Buscan "medidas cautelares al amparo del artículo 135 LJCA para acogerse a las medidas de medicalización ordenadas" por el TSJM. Federico Herraiz, desde la Asociación de Vecinos Jarama, pide al ayuntamiento que "denuncien para que se ponga en macha el procedimiento y que las residencias estén preparadas para lo que pueda venir, y para saber qué ha ocurrido exactamente".

En el último pleno municipal del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el gobierno local aprobó una moción para solicitar a la Consejería de Sanidad que las residencias "sean intervenidas médicamente". Al pleno, IU-Equo-Anticapitalistas-Madrid en Pie presentó una enmienda, apoyada por el resto de grupos de izquierdas de la oposición (Más Madrid, Actúa y Podemos) para que el ayuntamiento se incorporase a la denuncia colectiva ante el TSJM; iniciativa que fue rechazada.

El alcalde, Javier Corpa, reprocha a los representantes de las asociaciones la "manipulación política"



El comunicado difundido por las asociaciones ha soliviantado al alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, quien a través de las redes sociales ha calificado de "indigna" la iniciativa "de sus representantes, que no de sus asociados". El regidor dice que "no todo vale" y acusa a los firmantes de "jugar con el dolor de la gente" y de caer en una "asquerosa manipulación política que traspasa muchas líneas rojas". Corpa asegura que tanto él como su equipo de gobierno se ha "volcado pese a no tener competencias" en la materia y manifiesta su "dolor e impotencia" ante las críticas dirigidas a su gobierno por este asunto.

Por su parte, el concejal de Sanidad y Consumo del gobierno de San Fernando de Henares, Rubén Fernández, asegura que han estudiado el escrito y "compartimos su preocupación". Respecto a la iniciativa judicial, el edil considera que "estamos a disposición de la autoridad judicial para cualquier investigación, que debe ser una investigación global de lo sucedido en todas las residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid".

El Ayuntamiento de San Fernando de Henares también está "a disposición de vecinos y vecinas para ayudarles en las gestiones que consideren oportunas respecto a sus familiares fallecidos, como no puede ser de otra forma. A disposición de las familias que necesiten asesoramiento jurídico o cualquier tipo de problemática".

El equipo de gobierno insiste en que se ha interesado por la situación de las residencias de mayores del municipio desde el inicio de la crisis, "intentado ayudar a que la situación fuera lo menos problemática posible, incluso por encima de nuestras posibilidades". Y reconoce que "hay responsabilidades políticas y de las empresas que gestionan las residencias privadas".