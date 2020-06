El diputado no adscrito y concejal en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, tendrá dedicación exclusiva y cobrará 73.422,62 euros en el Diputación de Málaga una vez que este miércoles el pleno provincial -convocado de forma extraordinaria y urgente- apruebe la nueva estructura organizativa de la corporación municipal así como las retribuciones de los diputados.

Según la documentación oficial a la que ha tenido acceso la Cadena SER, Cassá tendrá dedicación exclusiva, al igual que los 15 diputados del PP, tres del PSOE, los dos de Adelante Málaga y el dipuado de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado.

Para que el exdirigente de Cs puedan tener esa dedicación exclusiva, el equipo de Gobierno ha creado una delegación nueva que dependerá directamente del presidente, Francisco Salado (PP). Se trata de la delegación de Relaciones Institucionales y Portavoz del Gobierno. El área solo contempla como funciones las de Relaciones Instituciones, una responsabilidad que hasta ahora ostentaba la popular Francisca Caracuel. Así lo recoge el cambio de la estructura organizativa de la corporación que el pleno somete a votación a partir de las 11:15 de esta mañana de miércoles.

Cassá percibirá por su trabajo en la Diputación de Málaga un sueldo bruto anual de 73.422,62 euros, exactamente lo mismo que cobra actualmente un vicepresidente de la institución provincial. La cantidad es la misma que ya ingresaba cuando aún formaba parte de Ciudadanos y era el portavoz del partido naranja en la Diputación. El matiz es que Cassá al convertirse en diputado no adscrito tendría que haber sufrido un recorte en su salario de unos 24.422 euros brutos al año hasta percibir los casi 49.000 euros brutos anuales que están establecidos para un diputado raso. Al integrarse en el equipo de gobierno vuelve a recuperar la totalidad del sueldo que percibía hasta el pleno donde fue ratificado su paso al grupo de no adscritos. De hecho, en el informe que justifica los cambios retributivos se señala que las modificaciones no suponen efecto alguno en el presupuesto de la institución, en concreto, en el capítulo de los sueldos. Los 73.422,62 euros que percibirá Cassá son al margen de lo que el también concejal no adscrito seguirá cobrando en el Ayuntamiento de Málaga por asistencia plenos y comisiones.

Llama la atención la urgencia con la que se ha convocado el pleno extraordinario de este miércoles, apenas siete días después de que se ratifica en sesión ordinaria el pase de Cassá al grupo de no adscritos. Los diputados de la oposición recibieron la notificación de este nuevo pleno este martes a las diez del noche. De hecho, la convocatoria oficial a los medios de comunicación para seguir la sesión telemática se produjo a las 22:24 de la noche.

La oposición ha mostrado su malestar porque no es habitual convocar con tan corto plazo de tiempo, menos de 24 horas, la celebración de un pleno. Distintos diputados consultados por esta emisora coinciden en señalar que no han tenido tiempo para analizar la documentación que se pretende aprobar en este pleno.

El Partido Popular, en cualquier caso, se asegura que los puntos del orden del día saldrán adelante con los 15 votos de su formación y el apoyo del propio Cassá. Se desconoce que postura adoptará el único diputado que Ciudadanos tiene aún en la institución y que forma también parte del equipo de gobierno, Juan Carlos Maldonado. Se presume además que PSOE y Adelante Málaga votarán en contra o se abstendrán. Sin embargo, con 16 votos a favor frente a 15 en contra (si ese fuese el resultado final), el cambio de la estructura organizativa y las retribuciones salariales saldría adelante sin mayores complicaciones.