Séptima derrota seguida y el Numancia se asoma al abismo

No levanta cabeza el Numancia. Otra vez cayó derrotado, por séptima jornada consecutiva, y ya son 11 sin ganar, con sólo dos puntos sumados de 33. Sin hacer una mala primera parte, los rojillos se fueron con un 2-0 al vestuario, con el tempranero gol de Samu Saiz y el postrero de Stuani. Sin capacidad de reacción, en la segunda mitad los sorianos no fueron capaces de crear peligro claro sobre el marco de un rival cómodo con el resultado.

ficha técnica Girona: Riesgo; Calavera (Ramalho, m. 62), Juanpe, Ignasi Miquel, Oliván; Granell (Gumbau, m. 89), Cristian Rivera; Aday (jairo, m. 46), Borja García (Diamanka, m. 62), Samu Saiz (Jonathan Soriano, m. 75); y Stuani. Numancia: Dani Barrio; Derik (Curro Sánchez, m. 59), Admonio, Escassi, Adri Castellano (Héctor Hernández, m. 46); Gus Ledes (Moha, m. 59), Erik Morán; Sola, Noguera (Nacho, m. 72), Marc Mateu (Ali, m. 84); e Higinio. Goles: 1-0, m. 3: Samu Sáiz; 2-0 m. 45: Stuani. Árbitro: Varón Aceitón (C. Balear). Amonestó a Calavera y Granell (Girona).

El técnico numantino Luis Carrión presentó una mini-revolución en el once, buscando una reacción del equipo tras seis derrotas seguidas. El primer aviso, al medio minuto, de Marc Mateu, con una volea de zurda desviada. Pero dos minutos después, una dejada de cabeza de Stuani la aprovechó Samu Saiz para poner el balón lejos de Dani Barrio y adelantar al Girona, con un tremendo mazazo para los sorianos, cuya aspiración, en palabras del su técnico, era mantener la portería imbatida. Un tiempo después, en el minuto 12, Adri Castellano soltó un zapatazo lejano que atrapó con seguridad Riesgo. El propio zaguero numantino, al alimón con Juanpe, envió el balón al palo tras un saque de falta de Gus Ledes. El Numancia mejoraba y Álex Sola se marchó desde la derecha, pero su disparo con la izquierda no encontró portería. Pero el Girona no se limitaba a defender y el peligro catalán llegaba principalmente al contraataque. En un córner, Juanpe cabeceó alto, y luego Stuani tuvo en sus botas el 2-0, pero Dani Barrio cubrió bien en el mano a mano. Pero el Numancia no bajaba el pistón y peleaba por el empate, pero sin acierto en los metros finales. Álex Sola era un martillo pilón por su costado diestro, intentándolo una y otra vez sin premio. Aday dio la réplica para los locales con una vaselina que marchó fuera. Fue el preludio del 2-0, ya en el minuto 45. Un balón filtrado de Borja García para Stuani no lo desaprovechó el uruguayo para cerrar el primer tiempo.

Tras el paso por vestuarios fue el Numancia otra vez el primero en acercarse al marco rival, con un remate de cabeza de Higinio, a pase de Noguera, que se marchó alto. También desviado se fue un disparo de Granell, mientras que fácil para el portero local resultó el envío de Noguera. El partido era un toma y daca. Una incursión de Calavera por la derecha con centro al área lo cabeceó fuera Stuani. El recién incorporado Curro Sánchez quiso dar más chispa a los suyos, pero en dos intentos desde la frontal no tuvo puntería. Pero el que volvía locos a sus rivales era el ‘14’ local, Samu Saiz, que cada vez que cogía la pelota daba sensación de peligro. Respiró el Numancia con su sustitución. Otra vez tuvo que ser Sola el que inquietara a los locales, con una volea, con escaso ángulo, que despejó a córner Riesgo. Los minutos volaban y el gol que necesitaba el Numancia para luchar por la igualada no llegaba. Sin opciones para los sorianos y con el resultado muy cómodo para los catalanes, los últimos instantes de partido sobraron. Séptima derrota consecutiva para el Numancia, que sigue en descenso a 7 jornadas del final.