Cocentaina entrega a l'IVCR+I el quadre de Matteis per a la seua restauració

L'Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació restaurarà la tela 'Santa Clara i l'expulsió dels sarraïns' del pintor Paolo de Matteis (Piano del Cilento, 1662 - Nàpols, 1728) que es troba al monestir de la Mare de Déu del Miracle de Cocentaina.



Aquesta obra forma part d'una sèrie de deu teles del pintor napolità que encara es conserva en el lloc originari per al qual va ser pintat, de manera que es converteix en una de les escasses mostres de pintura decorativa barroca italiana de finals del segle XVII del nostre territori, i fins i tot de la resta del país, que es conserva en el seu lloc d'origen.



El quadre, les dimensions del qual són 350 x 350 centímetres, serà traslladat a la seu de l'IVCR+I. L'alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, ha lliurat l'obra a la subdirectora de l'IVCR+I, Gemma Contreras.



La tela de 'Santa Clara i l'expulsió dels sarraïns' representa el passatge biogràfic de la santa esdevingut en 1241, quan els sarraïns arribats de Nocera van voler saquejar el convent en el qual es trobava.



La santa va anar a l'encontre amb el Santíssim Sagrament en una custòdia seguida per la resta de les monges del convent i miraculosament els van fer fugir. Aquest passatge de la vida de santa Clara va servir per a definir la iconografia de la santa, que habitualment és representada amb una custòdia a la mà.



L'estat general de conservació que presenta l'obra és d'un nivell degradatiu important. El suport presenta multitud d'encongiments i deformacions en el pla i en l'estrat pictòric s'evidencien pèrdues xicotetes que afecten, en alguns casos, la pel·lícula pictòrica, i en uns altres, l'estrat de preparació i la pel·lícula pictòrica, de manera que deixen a la vista el suport tèxtil. A més, hi ha un vernís dens que està emmascarant el cromatisme original de l'obra.



La restauració que es realitzarà en l'obra quedarà marcada per diferents processos d'intervenció. Prèviament a aquesta restauració es duran a terme una sèrie d'estudis científics que serviran com a suport per a una restauració correcta.



En primer lloc, es corregiran les deformacions i encongiments del suport, i s'avaluarà si és necessària una consolidació, generalitzada o puntual, de l'estrat pictòric. S'intervindrà el suport, amb empelts, sutures, etc., i qualsevol altra qüestió que es valore necessària, després dels primers tractaments que s'hagen efectuat al suport.



A continuació, es retirarà la protecció de l'estrat pictòric per a procedir amb els assajos de solubilitat de pigments i aglutinants, per a, d'aquesta manera, valorar els paràmetres de dissolvents que cal utilitzar en l'eliminació de depòsits de brutícia, repintades i vernissos en la pel·lícula pictòrica. Una vegada determinats aquests paràmetres es durà a terme el procés de neteja.



Conclosa la neteja, es procedirà amb el tibament de l'obra en un nou bastidor de característiques similars als bastidors que es van utilitzar en les altres obres del conjunt ja restaurades. L'última fase és la de l'estucament de llacunes i reintegració cromàtica.