El desmarque de Mar Alcalde y Sergio Ortega propicia el desbloqueo de los convenios

La corporación local arandina aprobaba este jueves la modificación presupuestaria que permite dotar de liquidez a las ayudas nominativas a los colectivos sociales, culturales y deportivos y a hacer frente a algunas facturas que no tienen actualmente consignación económica.

El acuerdo salía adelante gracias a una serie de circunstancias, que propiciaban un resultado de ocho votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones, entre ellas la del concejal independiente del grupo socialista, Sergio Ortega, y la ex portavoz, Mar Alcalde. Por parte del grupo Popular, ante la ausencia del portavoz, Emilio Berzosa, que la alcaldesa justificó “por motivos laborales”, los votos afirmativos sólo fueron cinco, a los que se suman los tres de Ciudadanos. En el lado de la oposición, descartando IU, que se queda provisionalmente sin representante hasta el próximo pleno al aceptarse al comienzo de la sesión la renuncia de Jonathan Gete, por lo que respecta a la bancada socialista, el resto de los votos fueron negativos. También votaron en contra los dos ediles de Podemos y se abstuvieron los de Vox.

Jonathan Gete tuvo oportunidad de despedirse de la corporación antes de hacerse efectiva su renuncia / cadena SER

En el debate, Podemos fue uno de los grupos más críticos. En el primer turno, María Ángeles Marín insistía en la necesidad de revisar cada uno de estos convenios o separarlos al menos por concejalías. “No todo nos vale y menos aún así, sin revisar, sin negociar, sin consensuar”, criticaba la edil de la formación morada.

Cerraba el debate la concejal de Hacienda, que insistía en que esta modificación presupuestaria no se podía hacer de otra manera. Elia Salinero argumentaba que se trata de una cuestión técnica, no de falta de voluntad de negociación. “Siento que se haya visto como una falta de negociación; realmente pensé que las partidas eran conocidas por todos desde hacía meses y lo lamento, pero es que no hemos visto otra forma de hacerlo”, se justificaba Salinero.

Con este acuerdo, quedan liberados 455.000 euros que se repartirán entre un total de 61 asociaciones de diversos sectores. Los más numerosos son los clubes deportivos, que suman 33. Hay 14 asociaciones del ámbito social, 7 de promoción cultural, 4 de desarrollo económico, una de medio ambiente, otra de tercera edad y una más de juventud, que podrán firmar sus respectivos convenios con el Ayuntamiento.

También salió adelante es el punto siguiente del orden del día, donde se proponía la aprobación de los propios convenios. En este caso el resultado fue un empate, que se resolvió con el voto de calidad de la alcaldesa al no participar en la votación Fernando Chico por el hecho de pertenecer a uno de los colectivos beneficiarios.

Vicente Holgueras y Sergio Chagartegui, concejales de Vox, mostraron sus discrepancias en materia de convenios / cadena SER

Los argumentos más críticos fueron en este caso los de Vox, a pesar de que optó también en este caso por la abstención. Vicente Holgueras aclaraba en el debate que este partido no tiene nada que objetar respecto a las ayudas para los colectivos que trabajan por la asistencia social, ni tampoco en 2.000 euros que se ofrece al club Espeleoduero por su labor de limpieza de ríos, pero sí pone en cuestión las de las asociaciones culturales, juveniles y deportivas. El portavoz del grupo considera que el dinero público debe volcarse más bien en mejorar las infraestructuras. “La Arandina recibe una cantidad muy alta, Aranda Veteranos de Fútbol recibe otra, Aranda Riber recibe otra y tienen dos campos de juego de hierba artificial excepcionales, pero llegará un momento en que se estropeen y no hay ninguna previsión del equipo de gobierno de que se arregle, ni de ampliar esos campos de juego, no hay ninguna previsión de poderles dotar de mejores instalaciones”, argumentaba Holgueras.

El reparto de los convenios aprobado se refleja en esta tabla: