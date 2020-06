Vox rechaza el Día del orgullo en Castelló y Compromís le acusa de un discurso de la Alemania nazi

Vox rechaza una moción por el Día del orgullo LGTBI en Castelló, porque asegura que el colectivo de gays, lesbianas y transexuales es solo "un lobby". Compromís ha advertido al portavoz de la formación de extrema derecha que su discurso recuerda "a la Alemania nazi".

Esta mañana se ha celebrado el pleno ordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de Castelló, donde los grupos del equipo de Gobierno, Compromís, PSPV y Podem han presentado una moción por el Día Internacional del orgullo LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales), que ha sido aprobada con los votos a favor de los tres grupos con el apoyo del Partido Popular, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de Vox.

El portavoz de Vox, Luciano Ferrer, ha explicado en su intervención que son personas con la misma dignidad y derechos que los demás. Ferrer ha advertido que "no existe el colectivo LGTBI" y es "un lobby que los hace diferentes, cuando no lo son", además ha destacado que no encontrarán a su partido "en el objetivo de implantar una ideología en la ciudad y en las aulas".

La concejala responsable de Feminismos y LGTBI, Verònica Ruiz, ha señalado que el discurso de Vox es injusto, intenta criminalizar a las personas y recuerda mucho "a la Alemania nazi", porque es de odio y atenta contra la legalidad vigente.

El pleno ordinario del mes de junio se ha celebrado precisamente en el día en el que se cumple un año de la firma de l’Acord de Fadrell, el pacto de gobierno del municipio.

La alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco, ha admitido que ha sido "un año difícil", especialmente marcado por la crisis sanitaria, aunque ha matizado que no han dejado de trabajar durante estos meses y que en el año 2023 "serán los ciudadanos quienes vuelvan a evaluar a los partidos".

El portavoz de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, ha afirmado que PSPV, Compromís y Podem "no han cumplido ni el 10 por ciento de las acciones prometidas". Marín-Buck ha puesto el ejemplo de la construcción de una residencia de mayores, un proyecto que la Generalitat está pendiente de llevar a cabo, a la espera de que el consistorio ceda un solar. La formación naranja exige que se aparquen "las diferencias políticas".

El pleno ha rechazado una moción del Partido Popular que pedía aumentar los esfuerzos del consistorio para hacer frente a las plagas de mosquitos. La portavoz popular, Begoña Carrasco, ha advertido que se trata de "un riesgo sanitario".

Los grupos también han aprobado nuevos Reconocimientos Extrajudiciales de Crédito, es decir, facturas atrasadas, por más de 400.000 euros. Así como una Declaración Institucional para exigir la reapertura de los centros sanitarios auxiliares de la ciudad. Cabe recordar que todos los consultorios de Castelló permanecen cerrados.