El alcalde de Lanjarón defiende que la Carrera del Agua "no estaba prohibida" y pide disculpas por participar

El alcalde de Lanjarón, el popular Eric Escobedo, ha defendido este jueves su participación la Noche de San Juan en la Carrera del Agua de su localidad, que él mismo había suspendido. Vecinos de la localidad alpujarreña y partidos de la oposición han pedido su dimisión. En cualquier caso, el regidor ha pedido disculpas.

Escobedo, al que se ve en un vídeo difundido en redes sociales disfrazado, sin mascarilla y abrazándose con distintas personas sin guardar la distancia de seguridad, ha defendido hoy su participación en una fiesta que había sido suspendida por el Ayuntamiento pero no que estaba prohibida, ha explicado a Radio Granada, al tratarse de una celebración espontánea del pueblo.

El alcalde, que dice que el vídeo se ha manipulado para sacar rédito político desde la oposición, asegura que otros vecinos representantes de otros partidos políticos también participaron en la fiesta espontánea.

Además ha asegurado que salió para comprobar que todo se desarrollaba correctamente. Eric Escobedo ha asegurado que durante el estado de alarma y en la nueva normalidad se están guardando todas las medidas recomendadas. En cualquier caso, el alcalde ha pedido disculpas por su actuación.

Horas antes de la celebración, el alcalde ya había anunciado en nuestro programa ‘Hoy por Hoy Granada’ que saldría a la calle para disfrutar de la tradición. La fiesta estaba oficialmente suspendida como organización municipal para evitar la aglomeración de miles de personas, como ocurre cada año.

El PSOE de Granada ha pedido este jueves la dimisión 'inmediata' del alcalde. El secretario Organización del PSOE de Granada, Álex Casares, ha considerado que la actitud de Escobedo es de “una grave irresponsabilidad e impropia de un representante público, puesto que en lugar de adoptar los mecanismos para disolver la concentración en la que las decenas de participantes bailaban y cantaban sin mascarillas, participó con gran protagonismo de ella saltándose las normas y recomendaciones que exigen este momento”.

Comunicado

El Ayuntamiento de Lanjarón ha enviado este jueves a los medios de comunicación el siguiente 'Comunicado de Alcaldía' con las que el alcalde sale al paso de las críticas y comentarios que se están produciendo sobre este asunto:

"Tras las últimas informaciones surgidas en diferentes medios de comunicación, acerca de la situación vivida en Lanjarón durante la pasada noche del 23 al 24 de junio, el alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Lanjarón, Eric Escobedo, quiere aclarar lo siguiente:

• Que durante la noche del pasado 23 al 24 de junio, en Lanjarón no hubo ningún evento organizado ya que desde el Ayuntamiento y la Comisión de Fiestas se decidió suspender las Fiestas de San Juan, y con ello la tradicional Carrera del Agua. Un evento que este año no estaba organizado pero tampoco prohibido.

• Que la Carrera del Agua es una tradición que se remonta 40 años atrás en nuestro municipio y que se hace INEVITABLE que los propios vecinos saquen sus mangueras a las puertas o lancen cubos de agua desde sus balcones.

• Que para la pasada noche del 23 al 24 de junio, el alcalde de Lanjarón, D. Eric Escobedo, como un cañonero más, y en el enésimo ejemplo de estar comprometido al cien por cien con su municipio, decidió salir a la calle en compañía de familiares a caminar por las calles del pueblo.

• Que en todo momento miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado controlaron la situación que se vivió en el municipio durante esa noche y en ningún momento detectaron comportamiento sancionable. Prueba de ello es que no se registra ni una sola denuncia a ni un solo vecino del municipio. .

• Que de igual forma que lo hizo el alcalde, como cualquier vecino, salieron algunos grupos no organizados de personas en compañía de amigos o familiares, incluidos miembros de los distintos partidos políticos.

• Que al entenderse como una tradición, no se utilizan este tipo de artimañas en contra de los miembros de los distintos partidos políticos de Lanjarón. Algo que sí ha sucedido contra la persona del alcalde, Eric Escobedo, con la grabación de unas imágenes, sesgadas, cortadas y preparadas, cuyo fin no es otro que el de dañar la imagen pública del regidor. Una estrategia vulgar que también busca intentar ganar el rédito político que no consiguen a través de las urnas.

• Que desde que se decretase el Estado de Alarma el pasado mes de marzo, y también con la entrada de la nueva normalidad el pasado lunes 22 de junio, el alcalde de Lanjarón, D. Eric Escobedo, junto a la totalidad del equipo de Gobierno municipal, se implantaron una serie de medidas a fin de salvaguardar la integridad de todos los vecinos del municipio, poniendo todos los medios al alcance del ente municipal para que se cumpliera toda la normativa de forma estricta y rigurosa.

• Lanjarón ha sido y sigue siendo un pueblo modélico en la gestión de toda esta pandemia, algo que se ve representado en la baja tasa de contagio, donde han transcurrido más de 2 meses sin que ningún vecino muestre síntomas vinculados al COVID-19.

Finalmente, el alcalde de Lanjarón, D. Eric Escobedo, quiere expresar su disculpa pública por una situación que se ha sacado por completo de contexto. La Noche de San Juan es tradicional en nuestra localidad por la celebración de la carrera del Agua que congrega a más de 15.000 personas durante la noche del 23 al 24. Gracias a la gestión del Ayuntamiento, en todo momento se evitó la aglomeración de personas, pero se entiende que como tradición, pequeños grupos no organizados de no más de 20 personas salieran a la calle".