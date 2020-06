Se activan las ayudas a la conciliación para las familias irunesas

Desde el Ayuntamiento de Irun ya ha preparado el proceso para activar este verano ayudas extraordinarias a la conciliación para las familias irunesas. Es una iniciativa fruto de la ausencia de colonias municipales este año con motivo de la Covid-19 que busca servir de apoyo a padres y madres durante los meses de julio y agosto.

La convocatoria preparada por el Consistorio se ha modificado con respecto al primer borrador al confirmarse la celebración del Solas Jolas, el objetivo sigue siendo el mismo: convertir las partidas de programas para niños/as en verano suspendidos, en este caso las Colonias, en ayudas directas a las familias para sufragar actividades de tiempo libre que se realicen durante el día.

"Somos conscientes que conciliar la vida familiar es otra necesidad más que esta situación que estamos viviendo ha puesto de manifiesto en mayor medida. Por eso el Ayuntamiento quiere apoyar a las familias irunesas durante los próximos meses con estas ayudas directas para acompañar y ayudarles lo más posible este verano", explicaba el alcalde, José Antonio Santano.

Desde el Ayuntamiento se plantean poder subvencionar los gastos para actividades o formación de estos menores a lo largo de los dos meses vacacionales, en concreto que no supongan pernoctar y que tengan una duración mínima de una semana y dos horas diarias. También se contemplan en las bases cubrir actividades de formación y enseñanza no reglada y de práctica deportiva lúdica, no competitiva debidamente autorizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa con una duración mínima de 5 horas.

Las ayudas están pensadas para padres y madres que trabajen fuera de casa, la convocatoria final también incluye que uno de los progenitores esté en búsqueda activa de empleo, contemplando hogares que puedan contar quizás con ingresos más bajos y evitando así brecha entre menores que cuenten con más o menos recursos.

En detalle; para ser beneficiarios de estas ayudas es necesario:

-Que los menores para quienes se solicite la ayuda hayan nacido entre los años 2008- 2016

-Que los menores figuren empadronados junto al solicitante en el mismo domicilio de Irun.

-Que ambos progenitores trabajen (contemplando también las familias monoparentales). (En estos casos la renta anual de la unidad convivencial no deberá superar el importe de 50.000 euros).

-Que una de las personas progenitoras trabajen y la otra se halle en búsqueda activa de empleo. (En estos casos la renta anual de la unidad convivencial no deberá superar el importe de 15.000 euros).

-Que la renta anual de la Unidad con vivencial solicitante no supere los 50.000 euros

Las ayudas máximas a percibir serán las siguientes en función de la renta anual de la familia:

Tramo 1.- Renta anual hasta 25.000 euros: ayuda de 125 euros/unidad convivencial/mes

Tramo 2.- Renta anual hasta 37.000 euros: ayuda de 100 euros/unidad convivencial/mes

Tramo 3.- Renta anual hasta 50.000 euros: ayuda de 75 euros/unidad convivencial/mes

Cabe señalar que en caso de familias numerosas con más de un hijo que realice la actividad, el importe de la ayuda se incrementará 75 euros por unidad convivencial; así las ayudas del tramo 1 podrían llegar hasta los 200 euros, en el tramo 2 hasta los 175 euros y en el tramo 3 hasta los 150 euros.

Preveen que el plazo de solicitud se abra a mediados del mes de julio, una vez publicadas las bases en el Boletín Oficial de Gipuzkoa. El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 11 de septiembre. Las solicitudes se presentarán por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Irun www.irun.org/sac con un procedimiento similar al utilizado en las ayudas por la compra del material escolar 'Erosi eta Ikasi'. El presupuesto de la convocatoria es de 100.000 euros.