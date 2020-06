Cuando en el mes de septiembre comenzaba, por segundo año, la colaboración con esta emisora, no podía sospechar, ni por asomo, cómo podían desarrollarse los acontecimientos. Me imaginaba que hablaría, principalmente, de temas socioeconómicos relacionados con la provincia. Pero la naturaleza es caprichosa y dicta el rumbo a seguir, a pesar de los esfuerzos que hacemos los humanos para que no sea así.

Lo curioso de la mente de las personas es lo rápido que se adapta a la nuevas situaciones, aunque la cabra siempre tira al monte y, en el momento que puede, vuelve a comportarse como siempre. También es destacable la facilidad con la que somos capaces de olvidar los recuerdos más cercanos, especialmente los que nos hacen daño o no nos gustan.

Me imagino que dentro de un tiempo, más pronto que tarde, nos parecerá un mal sueño lo que hemos vivido en estos tres meses de estado de alarma. Cuando echo la vista atrás me parece que el 14 de marzo pertenece a un pasado muy remoto y que, cuando veo las imágenes de esos días, las percibo más como una película que como la realidad que sufrimos.

Con esto quiero llamar la atención, empezando por mí, a todo el mundo para que no nos olvidemos que el coronavirus está aquí y que en cualquier momento puede regresar, incluso con más fuerza de la que ha tenido en esta primera oleada. Por eso, para recuperar nuestra estupenda normalidad, debemos de mantener las espadas en alto y no bajar la guardia en ningún momento, siguiendo siempre las pautas básicas que nos indican las autoridades sanitarias, como procurar la distancia social, el uso de mascarillas en el transporte público y cuando no se pueda garantizar una separación de un metro y medio, la higiene frecuente de manos, o que, cuando notemos el más mínimo síntoma compatible con el virus, nos aislemos y nos pongamos en contacto con el sistema de salud.

Para finalizar esta temporada de firmas, quiero manifestar mi enorme agradecimiento a la Cadena Ser y, especialmente, a todos los que componen el equipo de esta emisora local. En primer lugar, porque son unos profesionales de primer orden en todos los aspectos, tanto por lo que vemos, como por lo que escuchamos los oyentes, como su buen hacer en los entresijos internos que logran el prodigio de hacernos llegar todos los días una información libre y veraz.

En segundo lugar, por su calidad humana, siempre atentos y cercanos. Siempre te reciben con una sonrisa, aunque tengan que interrumpir sus tareas para atenderte, siempre te facilitan al máximo posible la labor y siempre cuentan con la paciencia suficiente para soportar los errores de grabación.

Y en tercer lugar, por su aptitud plenamente democrática, de la que, en mi opinión, tenemos una gran escasez en este país. Nunca he recibido ningún tipo de indicación para orientar mis opiniones y tampoco han intentado recortar o modificar ninguno de mis artículos. Siempre han respetado mi trabajo, algo que valoro mucho. Por eso, tengo claro que es para mí un honor el poder colaborar con este impresionante equipo humano.