Kutxa Kultur presenta "Zeruertzak", canción creada durante el confinamiento

Kutxa Kultur ha presentado Zeruertzak. Una canción fruto de la pandemia, y es que en Kutxa Kultur han aprovechado el confinamiento para crearla.

El tema Zeruertzak está compuesto en equipo, paulatinamente y desde sus casas por los seis residentes de Kutxa Kultur Musika: Siete C, Lemy River, Ido, Indian Feathers, Beste Urtaroak y Cônvoi.

El covid 19 ha supuesto un antes y un después en nuestras vidas, se suele decir que no hay mal que por bien no venga y esto precisamente ha servido para dar vida a Kutxa Kultur Kanta, un nuevo proyecto en forma de canción, una idea surgida de la mente de Eduardo Amado del grupo Siete C, uno de los residentes del programa Kutxa Kultur Musika.

Este proyecto, desarrollado durante el confinamiento, es una colaboración creativa en cadena, en la que todos los grupos de Kutxa Kultur Musika han tomado parte dando luz al tema Zeruertzak, una experiencia muy enriquecedora, a la vez que un reto en el que han formado parte las 6 bandas de la residencia, y que ha servido entre otras cosas para estrechar lazos durante el periodo de confinamiento.

Eduardo Amado, de Siete C y artífice de la idea, considera que “ha sido una experiencia enriquecedora ya que creativamente nos ha permitido usar otros estilos y técnicas que quizás no usaríamos en Siete C y ha permitido establecer relaciones de colaboración y aprendizaje mutuos. Creo que esta actividad tiene potencial para futuras convocatorias de Kutxa Kultur Musika”.

Desde Indian Feathers han admitido que “el meternos de lleno en la composición de un tema con otras 5 bandas fue algo que nos costó bastante comenzar. Sin embargo, creemos que nos ha abierto las miras y seguro que podemos aprovechar la experiencia de cara al desarrollo de futuras canciones”.

Iban Martín de Lemy River ha trabajado en dos fases en el tema: “Hice la base rítmica del tema. Grabé un loop de batería y un bajo con mucho groove para que el resto de las bandas hicieran arreglos, voces, armonías... La segunda fase fue algo más complicada. Como nadie se animaba a hacer la letra del tema, escribí unos versos intentando que métricamente y melódicamente encajara con la melodía de Idoia y grabé una guía de voz para que todos pudieran ver cómo quedaba la letra en el tema”.

Iker Lauroba y Leire Berasaluze de Beste Urtaroak también han hablado del proyecto: “Para nosotros ha sido muy enriquecedor que las bandas y músicos que venimos de estilos tan diversos nos hayamos unido para este proyecto especial. Además, desde aquella pista inicial hasta el final, el proceso ha sido tan curioso como hermoso, con un resultado único”.

Desde Cônvoi resaltan que “cada uno le ha ido dado un enfoque personal, sin intentar apropiarse de la canción, pensando siempre en el proyecto como algo colectivo. Ha habido aportaciones increíbles, como las bases de Iban, la guitarra lap steel de Iker, el rap de Raúl… pero cuando más me impactó fue después de que Idoia grabase la melodía de su voz y los teclados, fue increíble cómo sonaba, tomó otra dimensión”.

Idoia Asurmendi, Ido, por su parte admite que se sintió insegura al principio, “era la primera vez que hacía algo así y me preocupaba componer desde la distancia; pero aunque al principio no me sentía cómoda con el estilo de la base, luego fue más fácil de lo que pensaba. El proceso ha sido especial, cada grupo ha dado su propio toque a la canción y la colaboración ha sido enriquecedora para crecer como artista. Estoy satisfecha con el resultado y la experiencia ha sido muy bonita”.

El videoclipha sido realizado por LACØRTE films, uno de los proyectos respaldados desde el programa de apoyo a emprendedores de las Industrias Culturales y Creativas Kutxa Kultur Enea, por lo que todo el proyecto de Zeruertzak se ha gestado “en casa”.

La idea inicial del videoclip, partiendo de esos planos de caras e instrumentos cerrados, representa esa primera fase en la que no podíamos salir y muchos estuvimos como aturdidos. Posterior, pasamos a otra fase donde ya podíamos movernos un poco más pero seguíamos desconectados y separados por horarios. Por esto mismo, cada integrante del grupo habita su propia caja casi como si de una videoconferencia se tratase, mientras el mundo exterior, el actual, ya presenta una ritmo normal con movimiento de personas y vehículos.

Finalmente, los integrantes de Beste Urtaroak, Leire e Iker, Jorge e Iñigo de Cônvoi, Idoia Asurmendi, Luis de Indian Feathers, Iban de Lemy River, y Edu y Raúl de Siete C, salen de sus recuadros “abandonando” esta banda ficticia creada de manera ocasional desde la necesidad, para volver a sus vidas y a la realidad de cada una de sus grupos.