Concha Velasco abrirá el 10 de septiembre "una temporada muy especial" del Teatro Calderón de Valladolid

La actriz Concha Velasco protagonizará con ‘La habitación de María’ la reapertura del Teatro Calderón tras el estado de alarma. Ella, a las órdenes de su hijo Manuel como director, será la encargada de inaugurar “una temporada muy especial” en palabras del director del coliseo, José María Viteri, el próximo 10 de septiembre, con un espectáculo cuyas entradas se pondrán a la venta el próximo 17 de agosto, con precios de 10 a 30 euros.

La incombustible actriz abrirá la programación de septiembre, que estará dedicada por completo a compañías de Valladolid o de Castilla y León con el lema ‘Valladolid a escena’. Esa propuesta incluirá la programación de ‘Soy como un árbol… que crece donde lo plantan’, un homenaje a Delibes de La Quimera de Plástico y el Ballet Contemporáneo de Burgos/Inés Boza (los días 19 y 20); ‘Una enloquecida aventura interior’, de Essere Colpito (del 24 al 27); y ‘El jardín de las Hespérides’, de Hojarasca Danza (25 y 26 de septiembre). Los tres espectáculos tendrán un precio único de 10 euros en cada caso.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, anunció que 22 de los 25 espectáculos que han tenido que ser suspendidos durante el estado de alarma se recuperarán en la próxima temporada, manteniendo el número de funciones comprometidas con las compañías anteriormente para que estas no vean mermados sus ingresos, y apuntó que también podrán verse a lo largo del año espectáculos que se había contratado antes de la pandemia.

Viteri explicó que el teatro contempla varios escenarios en cuanto al aforo, que van desde el 75 por ciento permitido en estos momentos a reducciones al 60 o 50 por ciento, en función de cómo evolucione la emergencia sanitaria. Además, señaló que la programación del primer cuatrimestre no se incluirá en ningún abono, para analizar la evolución de la situación, y adelantó que si todo marcha bien el próximo mes de octubre comenzarán a comercializarse dos tipos de abonos, el de Temporada y el denominado Abono 5, que incluirán propuestas programadas a partir de enero.

Así, sin posibilidad de abono, en octubre pasarán por el escenario la bailaora Patricia Guerrero con ‘Catedral’ (2 al 4 de octubre); ‘Prostitución’, con Carmen Machi, Nathalie Poza y Carolina Yuste bajo la dirección de Andrés Lima (9 al 11 de octubre); y José Sacristán con su ‘Señora de rojo sobre fondo gris’ también en homenaje a Delibes (16 a 18 de octubre).

En el mes de noviembre se presentará ‘Trash/La poubelle plus belle’ de Zero en Conducta (día 5): ‘Próximo’, de Timbre 4 (día 13); ‘El sirviente’, Con Pablo Rivero y Eusebio Poncela (14 y 15); ‘Andanzas y entremeses de Juan Rana’, de la compañía Ron Lalá (20 al 22); y ‘La gaviota’ de Chéjov, en versión libre de Álex Rigola (27 al 29). Y en diciembre llegarán ‘Dribbling’, con Óscar de la Fuente y Jaime Lorente (días 12 y 13) y cierra este año el espectáculo de La Nave Senior ‘Bacanal, días de mostaza y ketchup’ (del 19 al 21). Además, en ese último trimestre se ofrecerán talleres de interpretación, manipulación de objetos y de técnica teatral a cargo de Herminio Cardiel, Zero en Conducta y Berta Monclús respectivamente.

Abonos

Con el propósito de poder ofertar el mismo número y localidad a los abonados del Teatro, y a la espera de poder utilizar en su totalidad el aforo del recinto, la programación del Abono de Temporada, que era habitualmente de doce espectáculos, se verá reducida a ocho espectáculos de teatro, danza y ópera, desde enero a finales del mes de mayo. Lo mismo ocurrirá con el Abono 7, que este año estará integrado por cinco espectáculos de teatro y danza. Al reducir el número de propuestas también disminuirá el precio de los mismos, que irá de 90 a 240 euros el de Temporada, y de 50 a 90 euros el Abono 7.

En enero, el primer espectáculo será ‘Las criadas’ de Jean Genet, con Ana Torrent y Jorge Calvo en el reparto (días 8 a 10), al que seguirán ‘Una noche sin luna’ de Juan Diego Botto sobre textos de Federico García Lorca (16 y 17), y el estreno de ‘Peribáñez y el comendador de Ocaña’ de Lope de Vega con Noviembre Compañía de Teatro (29 al 31).

En febrero llegará la adaptación de ‘Asquerosos’, de Santiago Lorenzo, que ha hecho Jordi Galcerán (6 y 7), antes de que los días 3, 5 y 7 de marzo se represente la ópera ‘Così fan Tutte’, de W.A. Mozart, una nueva producción del Teatro de la Maestranza de Sevilla en coproducción con el Teatro Calderón de Valladolid, donde bajo la dirección musical del maestro Carlos Aragón participarán el Coro Calderón Lírico y la Orquesta Sinfónica de Castilla y León.

El espectáculo de danza ‘Flamingos’ de Albert Quesada, una producción del Mercat de les Flors, llegará el 13 de marzo, y del 26 al 28 se representará ‘La Pastorale’ con el Malandain Ballet Biarritz. En abril Lola Herrera recuperará su encarnaciónd e ‘Cinco horas con Mario’ de Delibes (del 9 al 11); mientras que Teatro de la Abadía presentará ‘Antropoceno’ los días 17 y 18; y el 30 de abril, 1 y 2 d emayo el protagonismo será para la versión de Lola Blasco de ‘Mujercitas’ , a partir de la obra de Louisa May Alcott.

En mayo la temporada concluirá con Vicky Peña interpretando ‘Pedro Páramo’, de Juan Rulfo bajo dirección de Mario Gas (8 y 9); Verónica Forqué al frente del reparto de ‘Las cosas que se que son verdad’ de Andrew Bowell (días 14 al 16); y la Gala Centenario Alicia Alonso 1920-2020, con relevantes estrellas del Ballet Nacional de Cuba (21 al 23).

Un sector golpeado

“Necesitamos el apoyo de la ciudadanía para la cultura. No solo las administraciones tenemos una obligación de estar pendientes de un sector que, junto a la hostelería y el comercio de proximidad serán los más dañados por la crisis. Necesitamos al público, que la gente se vuelque con la cultura, porque solos las administraciones y compañías no podremos hacerlo. Es un momento crítico para la cultura, y sin cultura las sociedades se empobrecen, se hacen más dóciles y acríticas”, defendió el alcalde, Óscar Puente.

Por su parte, Viteri aseguró que “el teatro se dice que siempre está en crisis, y esta es una mas”. “Tenemos que dinamizar la actividad, no bajar la guardia. Hoy sabemos dónde estamos pero no mañana. Hemos ido saltando los obstáculos y todos unidos hemos generado una programación interesante, pero las productoras no pueden asumir la rebaja de aforos”, comentó antes de apuntar que esa caída de los ingresos ha obligado a suspender la presencia de musicales como ‘El guardaespaldas’ en Valladolid, aunque según señaló ya están trabajando para que pueda verse en el Calderón en 2021.

Cuestionado por el proceso de devolución de las partes no disfrutadas de los abonos que se vieron interrumpidos por el estado de alarma, señaló que gestionarlo “ha sido complejo”, ya que cubren funciones en dos ejercicios económicos diferentes, lo que dificultaba el ajuste contable, aunque “ya se ha solucionado” y empezarán a realizar devoluciones el 6 de julio, de 9 a 15 horas, y para evitar aglomeraciones lo harán “de manera escalonada”.