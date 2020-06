CC-PNC propone salvar partidas para sectores, colectivos y ONGs a los que Corujo ha dejado sin financiación

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) ha denunciado que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Mª Dolores Corujo, ha convocado de manera sorpresiva, la enésima sesión plenaria, extraordinaria y urgente, y esta vez con solo unas horas antelación, para aprobar nada menos que los presupuestos de la institución, en un momento crucial de crisis económica, "mostrando un total desprecio a la democracia nunca visto en el Cabildo de Lanzarote ni en épocas de bonanza".

Por su parte, el Grupo Nacionalista ha presentado iniciativas, elaboradas con el objetivo de compensar la caída de recursos y recuperar la mayoría de las partidas perdidas que, de mantenerse tal y como se aprobaron en la Comisión de Hacienda, supondrá graves perjuicios para múltiples sectores (primario, empresarial, cultural, ONGs, etc.) y, por supuesto, para la isla de La Graciosa en especial.

“Nuestra propuesta es clara: reponer gran parte de las partidas con los fondos propios previstos para los Planes de Cooperación Municipal y financiar estos planes con un pequeño crédito que sí puede ser destinado a estas inversiones, pero no para atender el resto de partidas desaparecidas. Dicho crédito es la única fórmula que depende solo del Cabildo para no dejar abandonados a tantos sectores que ahora mismo desconocen qué futuro les espera”, ha explicado el representante de CC-PNC en la Comisión de Hacienda, Samuel Martín quien, asimismo, asevera que “el Grupo de Gobierno dice tener bolsas disponibles para ello, pero no ha sido capaz de identificarlas porque sabe que el presumible uso de los remanentes para ese fin no depende del Cabildo, sino del Gobierno del Estado y Pedro Sánchez. Sin embargo, solicitar un crédito sí depende de nosotros”.

Además, teniendo en cuenta que los presupuestos no estarán operativos hasta bien entrado el verano, y que difícilmente podrán ejecutarse en tiempo y forma los planes de cooperación, a riesgo de perderse los fondos, esta propuesta presenta la bondad para los ayuntamientos de que la partidas estarían afectadas, y necesariamente tendrían que incorporarse con carácter finalista en 2021, “cosa que nos consta sería bien vista por la mayoría de alcaldes insulares”, apunta Martín.

Junto a esta propuesta, que se presenta como única solución posible a la situación actual, el Grupo Nacionalista lleva al pleno para su debate un total de 23 enmiendas para dar respuesta a todos los sectores que han quedado olvidados por el gobierno “y también por nuestros compañeros en la supuesta oposición del Grupo Político PODEMOS” (se adjuntan las enmiendas).

Según explica Samuel Martín, es imposible que, habiéndose desplomado el Bloque de Financiación Canario (BFC), en los presupuestos del Cabildo 2020 este no solo no baja, sino que sube. “La presidenta nos está mintiendo a sabiendas, porque tiene las previsiones reales y ella misma ha reivindicado al Gobierno, desde la Federación de Cabildos, que se compense la brutal caída de más de 30 millones de ingresos para Lanzarote, caída que fraudulentamente no contemplan estos presupuestos”, ha dicho.

A pesar de ello, en un ejercicio de responsabilidad y dada la actual y difícil situación post Covid, el Grupo Nacionalista no pedirá la retirada inmediata de los presupuestos, si no que brindamos todo nuestro apoyo para convencer al Gobierno central para que cambie la ley y permita un uso versátil de los más de 100 millones de remanentes que tiene el Cabildo de Lanzarote en sus cuentas.

Por su parte, el portavoz nacionalista, Pedro San Ginés, recuerda que “tal y como hemos venido denunciando a través de diferentes notas de prensa, la isla de La Graciosa, es la gran castigada, eliminándose para la 8ª tanto las partidas propias como las de la Comunidad Autónoma, para dinamización e inversiones varias”.

Pero no es la única. “Otro de los grandes perjudicados –continúa San Ginés- es el sector primario, que se ha visto desmantelado casi por completo como ya hemos denunciado públicamente con todo detalle (se adjunta). Son en total más de 500.000 euros los eliminados en políticas de apoyo al sector”.

También el Medio Ambiente se ve gravemente afectado al eliminarse de los presupuestos las partidas a organizaciones como PASTINACA, para el cuidado de nuestros fondos marinos, la ayuda a SECAC para el estudio y conservación de cetáceos, la de las distintas protectoras de animales como SARA, entre otras, la de SEO/Birdlife para la protección de las aves, o la destinada al estudio del Halcón de Eleonor en Alegranza, o la protección de la “Pardela Cenicienta”, por poner solo algunos ejemplos de las partidas que desaparecen por importe de 215.818 euros en esta materia, al igual que una partida de 72.820 euros para velar por una correcta actividad cinegética, es decir, la guarda y vigilancia para una práctica responsable de la caza, la mayoría de las cuales los nacionalistas proponen reponer.

“Asimismo, nos parece que el Fondo de Emergencia social para transferir a los ayuntamientos, que aumenta solo 200.000 euros, es del todo insuficiente para estos tiempos y proponemos elevar esta partida hasta los 500.000”, si bien nos parece acertado y apoyamos el considerable aumento de las partidas propias en esta materia, subraya San Ginés.

“Del mismo modo –continúa- proponemos aumentar en 500.000 euros la partida para políticas de empleo a los ayuntamientos, que este gobierno eliminó en 2019, restableciéndola así al nivel en que la dejamos en 2018, es decir 1.500.000 euros”.

La Cultura sufre también un recorte muy importante más allá del cierre de Museos en nombre de César Manrique y las supuestas pérdidas en inversión cultural: baja en administración general casi 200.000 para actividades propias e inversiones, eliminan la subvención de 6.000 euros a Teguise para el único museo del timple del mundo, eliminan la subvención de 50.000 euros al HUB para el desarrollo de empresas culturales de ‘El Almacén’, así como las subvenciones por concurso público de 75.000 euros para múltiples colectivos y proyectos culturales, que CC-PNC propone igualmente reponer.

El patrimonio arquitectónico y arqueológico también sufre mucho cayendo en su conjunto un 44,48% (871.963 euros), al eliminar las partidas para la recuperación del patrimonio arquitectónico (edificios, molinos, etc.), “algunas de las cuales también proponemos reponer”.

Tampoco se libran las políticas juveniles que caen un 41,29% con 580.000 euros menos, o el área de paisaje y soberanía presupuestaria, que prácticamente desaparece, si no fuera por el capítulo de personal. Se elimina por completo la subvención a la industria de la moda y el Área cae en general un 44,79%.

Lo mismo ocurre con el Área de energía, que se desploma. Se eliminan los 71.000 euros del capítulo de subvenciones a particulares y las seis partidas de recursos propios para inversiones y transferencias para renovables, pasando de 930.000 euros a 70.000, invirtiendo así la decidida apuesta anterior por un cambio de modelo energético. Tampoco hay partidas del Cabildo para el desarrollo de parque eólicos por parte del Consorcio como en 2019, cuando hubo 1.900.000 euros.

El Plan de Cooperación Municipal, que eliminaron en 2019 por completo, con el compromiso de doblarlo en 2020, se mantiene en idénticos términos que en 2018. “Esto podemos entenderlo, máximo a las alturas del ejercicio en que estamos, pero proponemos financiarlo parcialmente con un crédito de 5 millones de euros, liberando así fondos propios para reponer gran parte de partidas eliminadas por unos 3.000.000 euros, y habilitar más de 2.000.000 euros para ayudas a Pymes y autónomos, incluidos taxistas, como han hecho otros cabildos de Canarias, como mejor fórmula para mantener el empleo”, subraya el portavoz nacionalista.

“Conviene recordar que el Cabildo nos lo encontramos en el año 2009 con más de 100 millones de euros de deuda entre los 50 que debía a Inalsa y los 56 que se debía a los bancos, y lo dejamos a día a hoy con más de 100 millones de euros en las cuentas y apenas 2.000.000 euros de deuda a los bancos”, recalca el consejero.

En cuanto a la participación ciudadana, este Área experimenta el mayor recorte de todas las áreas, esto es, un 64,72 %, un total de 622.437 euros menos entre tres partidas que desaparecen y otra que sufre un recorte del 81%, algunas de las cuales CC-PNC propone reponer.

Lo que no se logra entender desde Coalición Canaria es ¿cómo es posible que siendo todo esto así, el trabajo del grupo político PODEMOS, no solo se haya limitado a presentar una única enmienda a los presupuestos para una máquina agrícola concreta, retirando sus otras dos enmiendas, sino que, además, haya apoyado con su voto a favor unos presupuestos que desmantelan casi por completo tantos sectores? Inconcebible e inexplicable, si no fuera por las claras intenciones de tocar poder que vienen mostrando desde comienzo de legislatura.

Otro aspecto a destacar de los presupuestos es que, según recuerda Pedro San Ginés, “tal y como habíamos aventurado, y después de que en 2019 los vecinos de Haría se vieran privados de los 600.000 euros que aparecían en los presupuestos, por el empecinamiento de la presidenta y el alcalde en la nulidad del convenio de la Cueva de los Verdes, de nuevo y ‘por imperativo legal, so pena de impugnación y anulación de los presupuestos’, aparecen los 600.000 euros para Haría, en cumplimiento del único convenio vigente y ejecutivo que existe”.

Por último, la consejera nacionalista Migdalia Machín no ha querido pasar por alto el malestar que ha provocado en su grupo la profunda falta de respeto a la propia democracia de la presidenta socialista, Mª Dolores Corujo, que, con la convocatoria del pleno de este jueves, se ha saltado el reglamento en 17 de las 18 sesiones convocadas, incluida esta, la de la aprobación de los presupuestos, que es la más importante de su mandato.

“Ha hecho exactamente lo contrario que exige y debe regir la dignidad de la institución y el ejercicio de la política; convocar el pleno de los presupuestos por la tarde para la mañana del día siguiente y celebrando la obligatoria Junta de Portavoces justo antes del inicio de la sesión”, ha lamentado la consejera.