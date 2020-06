Desenes d'estafats per Grandefex, una empresa d'inversió en criptomonedes

Desenes de persones a tot l'Estat han estat víctimes d'una suposada estafa a mans de Grandefex, una plataforma que fa inversions amb criptomonedes, com el bitcoin, i també amb petroli i que extorsiona els clients quan volen retirar els diners de la seva cartera. Els bloquegen el compte i els assetgen amb trucades perquè hi posin més capital si volen recuperar els fons. Darrera d'aquest modus operandi, calcat en tots els casos, hi ha aquesta empresa amb seu a l'illa caribenya de Dominica, que és un paradís fiscal. També té oficines a Anglaterra i una adreça al Moll de la Fusta de Barcelona. El passat 1 de juny, la mateixa Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja va advertir que Grandefex i altres firmes eren fraudulentes perquè ofereixen serveis d'inversió sense el corresponent registre i autorització per fer aquesta activitat. Es poden consultar a través del seu web oficial.

S'anomenen xiringuitos financers i el primer ganxo és posar-hi 250 euros i a partir d'aquí veure com els diners creixen dia a dia a través d'una cartera virtual, instal·lada al mateix ordinador dels usuaris que donen poders als gestors per accedir-hi. És a mesura que els fons pugen que els assessors personals truquen demanant més diners, fent servir primer les millors arts comercials. Hi ha casos en què han convençut als clients per què demanin un crèdit de 50.000 euros per invertir durant 2 mesos en petroli i després recuperar els diners.

És a l'hora de cobrar els fons quan es destapa la trama perquè el moment no arriba mai. Li ha passat a la Mar, veïna de Barcelona després d'invertir 11.000 euros a través de Grandefex. Ja ho ha denunciat als Mossos, igual com 6 afectats més i altres que tenen pendent de fer-ho. "A tothom li ha passat el mateix, guanyes una burrada i quan dius que prou, que no penses posar més diners doncs tallen la comunicació i desapareixen o et donen allargues".

Però no només es desentenen dels seus clients sinó que els fons d'inversió cauen en picat i poden passar dels 35.000 euros als 3.000, com li ha passat a la Mar. I posen moltes excuses i van postposant el retorn dels diners fins que al final, en alguns casos, deixen els comptes a zero. "Et diuen que si ho vols recuperar has de seguir posant diners però jo no penso fer-ho", explica indignada aquesta veïna de Barcelona, que es va posar en aquesta plataforma que gestiona euros per criptomonedes perquè el seu pare també hi havia invertit i li va dir que era un valor segur. "Ell sempre ha estat una persona de seny i un puntal a la família i vaig pensar que si ell ho havia fet podia anar bé. Era al gener, em vaig informar a través d'internet i no vaig trobar cap informació dolenta, només que la seu estava en un paradís fiscal".

El seu pare li assegura que va veure un anunci a la tele però ella creu que va ser per Internet, com la majoria d'estafats. A ell li van dir que si volia recuperar els diners havia de pagar 4.000 euros d'impostos d'Anglaterra, 1.000 euros més d'assegurança més els honoraris del gestor. Ell tenia 11.000 euros al fons i en comptes de restar els diners d'allà, li van carregar 6.000 euros al seu banc.

De fet, hi ha una pàgina web anomenada Trustpilot on hi ha un miler de comentaris i alguns alerten que es tracta d'un frau però entre aquestes converses hi ha també posts de suposats clients que expliquen meravelles d'aquesta plataforma d'inversió. De fet, un 46% de les opinions són favorables i un 43% deficients. L'empresa acostuma a denunciar els comentaris i a contestar els negatius acusant els usuaris de "somiar" o "d'inventar-s'ho". Alguns assessors han amenaçat també als clients que si no treien les anotacions contràries els acabarien denunciant.

Aquesta redacció s'ha posat en contacte amb Grandefex a Anglaterra per contrastar aquestes acusacions i han assegurat que no poden donar informació si no tenim un fons contractat amb la companyia. No han tornat tampoc la trucada.

En Jonathan Martínez és de Sitges i ha perdut tots els seus estalvis en aquest xiringuito financer. Va començar amb una petita quantitat però veient l'alt rendiment el seu broker el va convèncer per posar-hi 4.000 euros més que tenia estalviats i "fins i tot em vaig vendre unes accions de la borsa per posar-hi 3.500 euros més", explica aquesta altra víctima. Sent que li han aixecat la camisa i que s'ha deixat endur pel "desconeixement que tenia sobre finances i tot el món de les criptomonedes". Explica que els assessors saben ensabonar molt bé parlant i tenen molta capacitat per ensarronar.

En el grup de Whatsapp que comparteixen uns 45 afectats per Grandefex expliquen les mateixes experiències i tots han estat víctimes, diuen, d'assessors que parlen espanyol, la majoria, amb accent estranger que tenen noms com Mikel Benisom, Felipe Huertas, Christian Moretti, Sebastian Moyer, Pablo Henao, Álvaro Vázquez, Henrik Moore o Pablo Martínez, entre d'altres.

En Manel Pérez, veí de Badalona, va posar 1.900 euros al fons d'inversió de Grandefex. Com la resta dels afectats, es va refiar de l'home que deia ser el seu mànager. Es diu Mikel Benisom i en el seu perfil de Whatsapp és un individu d'uns 45 anys ros i ben vestit. En Manel va enregistrar i penjar a Youtube la conversa amb ell quan li demana quan podrà treure els seus diners i els beneficis que ha obtingut amb les operacions. Benisom es mostra esquerp tota l'estona i sense concretar res li acaba etzibant: "No me n'aniré amb els teus 1.000 euros, creu-me, el vestit que porto avui costa 14.000 euros, creu-me que no sóc aquí per estafar-te 1.000 euros, si fos així no et trucaria mai més". El cas és que aquest individu no s'hi ha posat en contacte de nou.

Els afectats han començat a denunciar-ho individualment però es plantegen una demanda conjunta per tenir més força. "Els Mossos ja ens van dir que ho teníem força complicat si els diners estaven en un paradís fiscal", explica la Mar. Els Mossos admeten que aquest tipus d'estafa són complexes però que tenen els mecanismes per poder activar col·laboració internacional i seguir estirant el fil. Un dels ensarronats ha denunciat també el cas davant de la Guàrdia Civil.

També han fet gestions amb els seus bancs i alguns han pogut cobrar les comissions que els havien carregat a la targeta de crèdit. A més han comprovat que les transferències han anat a parar a Rússia, Eslovènia, Alemanya, Lituània o Armènia. No només hi ha afectats a Espanya. També a d'altres països com la República Txeca o Alemanya.

Ara tenen dubtes de si una altra empresa Kriptomat, que és la que s'encarrega de convertir els euros a moneda digital, sabia que Grandefex no tornava els diners als seus clients. Tenen un document publicat recentment on també adverteixen dels seus dubtes respecte a aquesta plataforma d'inversió.