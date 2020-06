Decenas de estafados por Grandefex, una empresa de inversión en criptomonedas

Decenas de personas en toda España han sido víctimas de una presunta estafa a manos de Grandefex, una plataforma que realiza inversiones con criptomonedas, como el Bitcoin, y también con petróleo y que extorsiona a los clientes cuando quieren retirar el dinero de su cartera. Les bloquean la cuenta y les acosan con llamadas para que pongan más capital si quieren recuperar los fondos. Detrás de este modus operandi, calcado en todos los casos, hay esta empresa con sede en la isla caribeña de Dominica, que es un paraíso fiscal. También tiene oficinas en Inglaterra y una dirección en el Moll de la Fusta de Barcelona. El pasado 1 de junio, la misma Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya advirtió que Grandefex y otras firmas son fraudulentas porque ofrecen servicios de inversión sin el correspondiente registro y autorización para realizar esta actividad. Se pueden consultar a través de su web oficial.

Se conocen como chiringuitos financieros y el primer gancho es poner 250 euros y a partir de ahí ver cómo el dinero crecen día a día a través de una cartera virtual, instalada en el mismo ordenador de los usuarios que dan poderes a los gestores para acceder. Es a medida que los fondos suben que los asesores personales les llaman pidiendo más dinero, utilizando artes comerciales. Hay casos en que han convencido a los clientes para que pidan un crédito de 50.000 euros para invertir durante 2 meses en petróleo y luego recuperar el dinero.

Es a la hora de cobrar los fondos cuando se destapa la trama porque el momento no llega nunca. Le ha pasado a Mar, vecina de Barcelona tras invertir 11.000 euros a través de Grandefex. Ya lo ha denunciado a los Mossos, al igual que 6 afectados más y otros que tienen pendiente de hacerlo. "A todo el mundo le ha pasado lo mismo, ganas una burrada y cuando dices que ya es suficiente, que no piensas poner más dinero pues cortan la comunicación, desaparecen o te dan largas".

Pero no sólo se desentienden de sus clientes sino que los fondos de inversión caen en picado y pueden pasar de los 35.000 euros a los 3.000, como le ha ocurrido a Mar. Ponen muchas excusas y aplazan el reigreso del dinero hasta que al final, en algunos casos, dejan las cuentas a cero. "Te dicen que si quieres recuperarlos debes seguir poniendo dinero pero yo no pienso hacerlo", explica indignada esta vecina de Barcelona, que se puso en esta plataforma porque su padre también había invertido y le dijo que era un valor seguro. "Él siempre ha sido una persona con mucha cordura y un puntal en la familia y pensé que si él lo había hecho podía ir bien. Era en enero, me informé a través de internet y no encontré ninguna información mala, sólo que la sede estaba en un paraíso fiscal ".

Su padre le asegura que vio un anuncio en la tele pero ella cree que fue por Internet, como la mayoría de estafados. De hecho, varios famosos televisivos como Jordi Évole, Pablo Motos o Risto Mejide han sido utilizados para hacer publicidad engañosa sobre este producto y ellos mismos lo han denunciado en las redes y Jordi Évole incluso se ha querellado en los tribunales.

Al padre de Mar le dijeron que si quería recuperar el dinero tenía que pagar 4.000 euros de impuestos en Inglaterra, 1.000 euros de seguro más los honorarios del gestor. Él tenía 11.000 euros en el fondo y en vez de restar el dinero de allí, cargaron 6.000 euros en su cuenta corriente del banco.

De hecho, hay una página web llamada Trustpilot donde hay un millar de comentarios alertando de que se trata de un fraude pero entre estas conversaciones hay también posts de supuestos clientes que explican maravillas de esta plataforma de inversión. De hecho, un 46% de las opiniones son favorables y un 43% deficientes. La empresa suele denunciar los comentarios y contestar los negativos acusando los usuarios de "soñar" o "de inventárselo". Algunos asesores han amenazado también a los clientes que si no sacaban las anotaciones contrarias les acabarían denunciando.

Esta redacción se puso en contacto con Grandefex en Inglaterra para contrastar estas acusaciones y aseguraron que no pueden dar información si no tenemos un fondo contratado con la compañía. No han devuelto tampoco la llamada.

Jonathan Martínez es de Sitges y ha perdido todos sus ahorros en este chiringuito financiero. Comenzó con una pequeña cantidad pero viendo el alto rendimiento, su broker le convenció para poner 4.000 euros más que tenía ahorrados y "incluso me vendí unas acciones de la bolsa para poner 3.500 euros más", explica esta otra víctima. Siente que le han engañado y que se ha dejado llevar por el "desconocimiento que tenía sobre finanzas y todo el mundo de las criptomonedas". Explica que los asesores tienen mucha labia y mucha capacidad para engañar.

En el grupo de Whatsapp que comparten unos 45 afectados por Grandefex explican las mismas experiencias y todos han sido víctimas de asesores que hablan español, la mayoría, con acento extranjero que tienen nombres como Mikel Benisom, Felipe Huertas, Christian Moretti, Sebastian Moyer, Pablo Henao, Álvaro Vázquez, Henrik Moore o Pablo Martínez, entre otros. "Son nombres falsos", zanja el abogado especialista en estas estafas, Gonzalo Bentabol. Añade que estas plataformas utilizan "diseños llamativos en la página web para simular que tienen más solvencia"

Manel Pérez, vecino de Badalona, puso 1.900 euros al fondo de inversión de Grandefex. Como el resto de los afectados, se fio del hombre que decía ser su manager. Se llama supuestamente Mikel Benisom y en su perfil de Whatsapp es un individuo de unos 45 años rubio y bien vestido. Manuel grabó y colgó en Youtube la conversación con él el día que le pidió cuando podría sacar su dinero y los beneficios que había obtenido con las operaciones. Benisom se muestra arisco todo el tiempo y sin concretar nada acaba espetándole: "No me iré con tus 1.000 euros, créeme, el traje que llevo hoy cuesta 14.000 euros, créeme que no estoy aquí para estafarte 1.000 euros, si fuera así no te llamaría nunca más ". El caso es que, desde entonces, este individuo no se ha puesto en contacto de nuevo con él.

Los afectados han empezado a denunciarlo individualmente pero se plantean una demanda conjunta para tener más fuerza. "Los Mossos ya nos dijeron que lo teníamos bastante complicado si el dinero estaba en un paraíso fiscal", explica Mar. Los Mossos admiten que este tipo de estafas son complejas pero que tienen los mecanismos para poder activar colaboración internacional y seguir tirando del hilo. Uno de los estafados ha denunciado también el caso ante la Guardia Civil.

También han hecho gestiones con sus bancos y algunos han podido cobrar las comisiones que les habían cargado en la tarjeta de crédito. Además han comprobado que las transferencias han ido a parar a Rusia, Eslovenia, Alemania, Lituania o Armenia. Ahora tienen dudas de si otra empresa Kriptomat, que es la que se encarga de convertir los euros a criptomonedas, sabía que Grandefex no devolvía el dinero a sus clientes. Tienen un documento publicado recientemente donde también les advertían de sus dudas respecto a esta plataforma de inversión.