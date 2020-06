Les promeses per a Rodes o com desorientar a la ciutadania

És sempre important fer memòria, però més en el cas dels projectes que els nostres governants ens prometen que seran un revulsiu per a la nostra ciutat, i per tant, per a les nostres vides. L'illa de Rodes és un cas paradigmàtic en això de prometre. Ha sigut un espai utilitzat pels governs d'Alcoi per a prometre grans projectes o per a defenestrar-los. El PSOE de Sanus tenia enllestit a finals dels anys noranta un projecte d'auditori, amb el seu finançament necessari i tot dels governs central i autonòmic per a construir-lo. Va arribar Peralta i es va encarregar de guardar-ho tot a un calaix i vetar-ho per a afavorir la remodelació del Teatre Calderón i adjudicar-la a constructors corruptes. Han passat vint anys des d'allò.

Als primers mesos de la passada legislatura, en 2015 des de Guanyar Alcoi ja vam demanar que es consolidaren els edificis de Rodes. Res es va fer i el 2017 es va haver d'apuntalar d'urgència una zona de l'illa per risc de caiguda. Des del PSOE s'ha anat jugant a anunciar al llarg dels anys que Rodes era el seu projecte estrela i a fer promeses que han anat incomplint: En 2015 anunciaven una partida per a redactar un projecte per a l'illa. A 2016 prometien que el 2017 s'executaria. En 2017 deien que era un dels reptes a fer fins a 2019. Fins a estiu de 2018 no van començar els treballs per a evitar el seu deteriorament. I en 2019, any electoral, continuava sent una promesa a la campanya.

Des de Guanyar Alcoi hem tractat de donar resposta a este gran continent sense contingut. Vam proposar la passada legislatura que Rodes es convertira en un espai destinat a la cultura, una fàbrica de cultura i coneixement, un centre cultural polivalent. Enteníem que per la naturalesa de l'espai era el lloc ideal per a un museu de la industrialització i del modernisme punter però també que fora un nodus de coneixement i creativitat capaç d'atraure el talent i on tot plegat es poguera combinar i integrar. Clar, un espai exitós ha de perseguir una idea i concretar un concepte. I des del PSOE, amb este espai, han anat donant pals de cec.

Una vegada l'espai es va redefinir com a predominantment empresarial, des de Guanyar Alcoi vam voler concebre la nova àrea com un Barri Empresarial al voltant de l'illa de Rodes, on s'entreteixiren diversos serveis (empresarial, comercial, esportiu, recreatiu, etc.) i amb una elevada qualitat dotacional i ambiental, sempre escoltant les demandes dels veïns i veïnes. Tampoc sabem si eixe serà el projecte definitiu.

Durant tot este temps hem vist com anaven presentant diferents projectes i el contingut anava canviant segons passaven els anys. O no han tingut mai un projecte concret i definit d'allò que volien per a Rodes o han anat canviant-lo per a acontentar als diversos grups segons els convenia. Per exemple, què ha sigut de Rodes Futura i d'aquella empresa sueca que es va anunciar junt amb Compromís que dinamitzaria el contingut de l'illa? Quan hem anat criticant esta indefinició se'ns ha acusat de voler confondre però són ells els qui han anat desorientant a la ciutadania jugant indistintament entre el continent i el contingut, plantejant uns usos en uns moments, negant-ne altres i temps després anunciant el contrari del que havien dit. Ara han presentat el projecte per a la reforma arquitectònica, el continent, on també es definixen alguns usos, però que no estem segurs que no vagen a variar. Perquè fins i tot Toni Francés va dir a la presentació de la setmana passada que respecte al contingut el que estava contant eren només pinzellades de tot el que aniria allí.

No podem més de tanta indefinició i tanta confusió. Els alcoians i les alcoianes mereixem respostes clares. Segurament d'ací a poc temps presentaran un document complet explicant-ho tot. Així podran dir que no tenim raó. Però també serà perquè els que fem oposició responsable no ens conformem i insistim exigint-los públicament que facen alguna cosa més que vendre projectes indefinits. Així i tot, és difícil pensar que si per al govern de Toni Francés el que allí vulguen fer és un element cabdal de la nostra ciutat no ho tinguen ja fet després de 9 llargs anys de govern. Fa temps ja que pensem que no tenen cap projecte cert per al benestar col·lectiu d'Alcoi.