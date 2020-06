Ciudadanos dispuesto a abrir diálogo con el Partido Socialista en Benicàssim

Ciudadanos está dispuesto a abrir diálogo con el Partido Socialista en Benicàssim para llegar a acuerdos, según ha podido saber Radio Castellón. La dirección nacional del partido acepta llegar a acuerdos por encima de las ideologías y priorizará las necesidades de los municipios.

Hoy, a las nueve y media de la mañana, se celebra el pleno ordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de Benicàssim, donde se formalizará el paso al grupo de no adscritos del ex concejal de Ciudadanos, Domingo Lorenzo, y del ex concejal de Vox, José Carlos García. Con estos movimientos, el actual equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos gobernará en minoría con el apoyo de dos ediles tránsfugas.

Ciudadanos ha reiterado en las últimas semanas que no está dispuestos a gobernar con tránsfugas y ha pedido a Lorenzo que entregue su acta como concejal, una petición que no ha sido correspondida.

En los últimos días, han aumentado los desencuentros entre la formación naranja y el PP. De hecho, hace dos semanas, como les avanzó esta emisora, los concejales de Ciudadanos se reunieron con los portavoces de la oposición del PSOE, Compromís y ARA Benicàssim. La suma de sus votos podría propiciar una moción de censura y un cambio en el gobierno.

Según ha podido saber Radio Castellón, Ciudadanos está dispuestos a abrir diálogo con los socialistas en Benicàssim, de cara a futuros acuerdos. Además, fuentes consultadas por esta emisora han asegurado que la dirección nacional de la formación naranja ha instado a sus políticos a llegar a acuerdos por el bien de los municipios, por encima de las ideologías.