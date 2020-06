El C.D.Castellón espera ante el Logroñés un partido "muy abierto"

El CD Castellón analizó al Logroñés, su rival en la fase de ascenso por un puesto en Segunda División la próxima temporada y en el que, Carles Salvador, se reencontrará con el que fuera su equipo durante tres temporadas y señaló que “va a ser un partido muy disputado, abierto e interesante”.



El centrocampista destaca de su ex equipo que “llevan la base durante bastante tiempo y están haciendo las cosas muy bien. Es un vestuario muy profesional con experiencia y veteranía” y considera al Logroñés como uno “de los equipos más completos de todos” los que participan en la fase de ascenso.



Para él, va a ser una eliminatoria muy especial: “El fútbol tiene estas cosas. Ellos nunca habían quedado primeros y nos toca enfrentarnos; el año pasado estaba con ellos peleando por el mismo objetivo y, este año, estamos pero como oponentes”.



Por ese motivo, cree que va a ser "curioso" enfrentarse a muchos compañeros con los que ha estado en el Logroñés durante tres años, y destacó las emociones y recuerdos que se le van a enfrentar. “Yo conozco muchas cosas de ellos y ellos también me conocen muy bien a mi”, agregó.



Por su parte, el técnico del Castellón, Óscar Cano, ha podido ver algunos encuentros durante el confinamiento de su rival. “Es un equipo que tiene mucha experiencia en la parte de atrás y sabe las necesidades en este tipo de enfrentamientos. Tiene gente por fuera con desequilibrio y también arriba, que han estado este año en periodo de gracia", comentó.



Cano tendrá su mejor ojeador dentro del vestuario con Carles Salvador. “Durante la temporada le he preguntado alguna vez por el equipo. Era absurdo preguntar mucho más; a partir de ahora, además de un jugador extraordinario, tenemos un analista más durante el próximo mes”, dijo el técnico.



Tiene claro el técnico granadino que será “un partido muy complicado" pero no solo para el Castellón. "Para ellos, nosotros también vamos a ser muy complicados”, advirtió