Vila-real destina 30.000 euros para iniciativas de escuelas de verano que faciliten la conciliación

El Pacto local por el renacimiento ha aprobado en su reunión de esta semana nuevas acciones para la revitalización económica y social de la ciudad, que ayuden a paliar los efectos de la COVID-19. Entre los acuerdos adoptados con el respaldo de todos los grupos políticos municipales destaca una dotación de 30.000 euros para apoyar las actividades como campus o escuelas de verano que organicen escuelas infantiles y otras entidades o empresas de la ciudad, con el fin de facilitar a las familias la conciliación durante estos meses. Así lo ha explicado el coordinador de la mesa de trabajo del Pacto local por el renacimiento de Vila-real, Xus Madrigal, quien ha asegurado que “de momento se ha acordado destinar estos 30.000 euros pero esta cantidad sería ampliable en caso de que fuera necesario”. El objetivo de la medida es que estas actividades tengan un menor coste para las familias y al mismo tiempo contribuir a la reactivación económica del municipio.

Cabe recordar que alcalde de Vila-real, José Benlloch, ya anunció que la decisión del Ayuntamiento de no organizar este verano los programas municipales de tiempo libre infantiles y juveniles como l'Aplec d'Estiu o l'Escola Esportiva "no implica que no vayamos a colaborar y a ayudar, como nos comprometimos, a las escuelas infantiles y otras entidades en sus iniciativas para facilitar a las familias la conciliación". Aunque el Ayuntamiento "ha optado por no promover las escuelas de verano municipales porque con nuestros recursos y dada la situación actual por la crisis sanitaria, no tenemos posibilidad de gestionarlas en tiempo y en igualdad de condiciones de acceso para todos y todas, sí vamos a facilitar y colaborar a que entidades de la ciudad puedan desarrollar en la desescalada acciones óptimas así como ayudar a las familias a conciliar la vida familiar y laboral".

Por otro lado, la mesa de partidos ha dado luz verde a destinar 15.000 euros para la campaña de apoyo al ocio nocturno ‘Queda’t de festa al poble’, que se realizará en colaboración con los locales de la ciudad y que persigue ayudar a estos establecimientos a recuperar la actividad después de estos meses de paralización por la pandemia. Madrigal explica que la aportación municipal se sustanciará en una campaña de promoción y diferentes acciones de dinamización.

Finalmente, también en materia de apoyo a la economía local, todos los grupos han aprobado la compra de 9.000 bonos del parking de la plaza Mayor, con un coste total de 3.000 euros, que se repartirán entre los comercios de la ciudad para que “los establecimientos puedan repartirlos entre sus clientes y facilitarles una hora gratuita de aparcamiento, como una forma de incentivar el consumo en la localidad”.

El edil de Economía ha destacado de nuevo “la buena predisposición de todos los grupos municipales en esta mesa del Pacto local por el renacimiento que, en las diferentes reuniones, ha ido distribuyendo la partida de 500.000 euros en medidas para paliar los efectos de la pandemia” y se ha mostrado confiado en “poder seguir trabajando todos unidos en esta misma línea”.