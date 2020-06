Keko Gontán se retiró en los últimos minutos de la sesión previa en Abegondo al duelo de este sábado y es baja de última hora para el Deportivo Ponferradina de la jornada 36 en Riazor ( sábado, 17:00h) . Según informa el propio club blanquiazul, el extremo sufrió unas molestias en los isquiotibiales y será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance exacto de su lesión. Se une a la baja ya sabida de Peru Nolaskoain, que en principio podría reaparecer el martes próximo ante el Tenerife en el Heliodoro.

En la convocatoria es novedad la presencia de Jorge Valín, el canterano estuvo lesionado en el reinicio de la competición y cubre el hueco de los tocados para completar la citación de 23 jugadores. También regresa después de no haber estado ante el Elche Salva Ruiz. El ex del Valencia se había quedado en A Coruña aquejado de unas pequeñas molestias musculares como consecuencia de la acumulación de minutos.

Por otro lado, el sancionado Gaku Shibasaki no estará disponible para este encuentro, ya que el Comité de Competición lo castigó con un partido tras su expulsión en el Martínez Valero.

Tres centrales y más rotaciones

En los últimos partidos, Fernando Vázquez ha venido rotando una media de seis jugadores con respecto al duelo anterior. A tenor de las pruebas ensayadas en Abegondo, todo apunta a que volverá a hacer lo mismo ante la Ponferradina. El sistema de tres centrales, con la presencia de nuevo de Bergantiños como libre, se mantendrá de inicio, pero previsiblemente con un equipo con premio para los revulsivos de Elche. Hugo Vallejo y Víctor Mollejo son los favoritos para ocupar los carriles en el sistema de juego deportivista.

Una de las incógnitas es saber cómo está Uche Agbo, fundamental en el centro del campo coruñés. Vázquez ya aseguró que no podrá jugar todos los minutos, aunque todo apunta a que partirá de inicio y le buscará nuevos acompañantes a su lado. Vicente Gómez apunta a suplente y la sanción de Gaku obligará al entrenador a encontrar un interior al lado del Agbo. Ager Aketxe y Emre Çolak, con poca presencia en los últimos equipos de Vázquez, son favoritos a salir de inicio en el once junto al nigeriano. Sin embargo, Fernando Vázquez también ensayó con el canterano Yago Gandoy ( tal y como apuntan en AS) en el equipo con el que probó en la previa del duelo de Riazor.

La otra duda está en la delantera, donde vemos parejas nuevas cada jornada. En Elche jugaron Sabin Merino y Borja Valle. Sin minutos se quedaron Christian Santos y Claudio Beauvue, que en el duelo ante la Ponferradina parten con muchas opciones de jugar de inicio. Koné y Sabin Merino fueron los otros dos puntas con los que Fernando Vázquez probó en Abegondo.